◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＣ・マクギネス投手コーチ補佐（３５）が本紙の単独インタビューに応じ「投手・大谷」の進化を明かした。２度目の右肘手術から今季復帰したばかりだが、直球は自己最高の仕上がり。安定した投球が続く要因に迫った。（取材・構成＝中村 晃大、村山 みち）

２３年９月の右肘手術に昨年１０月のワールドシリーズで痛めた左肩を手術した影響でリハビリが長期化した「投手・大谷」だが、直球の平均回転数は２３年の２２５０回から２４６７回に上昇。９６・８マイル（約１５５・８キロ）から９８・４マイル（約１５８・４キロ）と平均球速は３キロ近くも速くなった。マクギネス投手コーチ補佐も進歩を感じている。

「リハビリ期間が通常より長かったことも（直球が良くなった）理由の一つだと思う。正直言って、大谷は手術前より健康になり、はるかに強くなった」

今季は直球の割合が最も多い３８・６％。２３年は３２・９％でスイーパーより少なかった。

「これはあくまで個人的な意見なんだが、リハビリの時、彼が投げていたのはフォーシーム（直球）だ。キャッチボールも遠投も直球で行うよね。そこでよりいいバックスピンを覚えて戻ってきた。最悪な状況から生まれた機会を自分のものにしたんだ。『大谷の速球はとても速いが、エリート級の速球ではない』と言われたこともあったが、改善している」

直球だけではない。大谷はパワーピッチャーでありながら、器用に多彩な変化球を投げられる。

「彼は６、７種類の球を投げ、それを異なる球速帯で投げ分けることで球種をさらに倍にできる。見せ球の緩いスイーパー、決め球の鋭いスイーパーとかね」

縦変化のスライダーを決め球に使っていることも新しい大谷の特徴だ。

「もう一つ特別な点は彼が多くの球種を持っているからこそ、スカウティングリポートに投球を重ねることができること。ある打者がスイーパーには対応できても、沈む球に弱い場合はそこを突ける。打者の弱点を攻めながら、自分の強みも生かすことができるんだ。そんな投手がいるなんて夢のようなことだよ」

腕の角度は２１年の４５度から徐々に下がり、２３年から３６度。今季はその最適な角度を保つことができ、制球力の安定にもつながった。

「以前の彼は投球のムーブメントを追い求めるためにアームスロット（リリース時の腕の角度）を（球種などで）頻繁に変更していたが、今はデリバリーを（一定に）維持できる位置を見つけたんだ」

【注】各数字はレギュラーシーズンのもの。米データサイト「ベースボール・サバント」参照。