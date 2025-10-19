ÂçÃ«¤Î¾×·â3È¯10K¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡¡Áê¼¡¤°¥É·³Åê¼ê¿Ø¤Î»¿¼¡¡¥¹¥Í¥ë¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ö²½¤±Êª¤À¡×¥Ù¥·¥¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÃË¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±Î½¤«¤éÀä»¿¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç´°Á´Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀèÆ¬¤òÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£4²ó¤Ë¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó1»î¹ç3È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¹¤é¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î¼èºàÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¤À¤è¡£¤³¤ÎÃË¤Ï²½¤±Êª¤À¡£Èà¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾ì³°¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¤ä¤Ä¤Ï¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤À¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ·Ñ¶É¡ÖTBS¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢¡Ö3ËÜÎÝÂÇ¤È10Ã¥»°¿¶¡£¤É¤Ã¤Á¤¬°õ¾ÝÅª¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö3ËÜÎÝÂÇ¤À¤è¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Ù¥·¥¢¤òÄ¾·â¡£3ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÇµå²»¤¬¤â¤¦°ã¤Ã¤¿¡ª¡¡ÊÌÊª¤Ê¤ó¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤À¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼Â¤ÏÈà¤¬10Ã¥»°¿¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íè¤ëÅÓÃæ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤³¤½ºÇ¹â¤ÎÃË¡£¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¸ø¼°YouTube¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Î¼èºàÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ÊMVP¤Ï¡Ë¥¹¥Í¥ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£Ìë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬4ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤âÂÇ¤¿¤Ê¤¤¸Â¤êÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¡×¤È´¶Ã²¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë