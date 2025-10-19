◇F1第19戦米国GP スプリント（2025年10月18日 テキサス州オースティン サーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ×19周）

今季4度目のスプリントレースが行われ、18番手から出たレッドブルの角田裕毅が7位に入り2ポイントを獲得した。今季のスプリントでは6位に入った第6戦マイアミアGP以来2度目の入賞。同僚マックス・フェルスタッペン（オランダ）がポール・ツー・ウインでスプリント今季2勝目、通算13勝目を挙げた。

スタート直後のターン1でキックザウバーのニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）がマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）と接触。ピアストリは同僚ランド・ノリス（英国）に激突して2台ともマシンを破損してストップした。ヒュルケンベルクと接触したアストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）も含め3台がリタイアとなる波乱の展開で、角田はヒュルケンベルクのマシンの破片を踏みながらも一気に順位を上げた。

いきなりセーフティーカー（SC）が導入されたレースで、フェルスタッペンはトップをキープ。8周目にコーナーを攻めてきたメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）に迫られる場面があったものの、逃げ切った。16周目にはアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）がハースのエステバン・オコン（フランス）と接触して両者リタイア。2度目のSCが入ったままレースはチェッカーを迎えた。

8番手でフィニッシュしたハースのオリバー・ベアマン（英国）が10秒のタイムペナルティーを受け、メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が8位入賞。ストロールは決勝で5グリッド降格処分を受けた。

マクラーレン勢が2台ともノーポイントに終わった一方で、フェルスタッペンは8点を獲得。ドライバーズランキングは3位で変わらないものの今季281得点に伸ばし、336点で1位のピアストリ、314点で2位のノリスに迫った。

▽スプリント順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)サインツ（ウィリアムズ）

(４)ハミルトン（フェラーリ）

(５)ルクレール（フェラーリ）

(６)アルボン（ウィリアムズ）

(７)角田裕毅（レッドブル）

(８)アントネッリ（メルセデス）

(９)ローソン（レーシングブルズ）

(10)ガスリー（アルピーヌ）

(11)ボルトレート（キックザウバー）

(12)ハジャー（レーシングブルズ）

(13)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(14)コラピント（アルピーヌ）

(15)ベアマン（ハース）

リタイア オコン（ハース）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア ノリス（マクラーレン）

リタイア ピアストリ（マクラーレン）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）