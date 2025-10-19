◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

理想の高さゆえ、大谷は自分に納得できていなかった。総立ちのファンに拍手を送られながら、７回無死一、二塁で首を振りながらマウンドを降りた。今季最長＆最多の６回０／３を１００球で２安打無失点、１０奪三振。圧巻の内容だったが、「あそこを抑え切れれば、完璧だったのかなと思います。自分としては救われた部分ではある」とイニング途中の降板を悔いた。

リーグ最高勝率のブルワーズ相手に奪三振ショーを演じた。初回。先頭四球の後、２番チョウリオから最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）で空振り三振を奪うなど、３者連続Ｋ。自ら流れをつくり、直後に登板日初の先頭弾につなげた。スプリットを積極的に使い始めた５回２死からは４者連続Ｋ。「いいゲームプランを持って、捕手のウィル（スミス）と合わせていけた」。１０奪三振は２３年６月２７日のＷソックス戦以来８４３日ぶりだった。

難しい調整を乗り越えた。６回３失点で白星を挙げた地区Ｓ第１戦のフィリーズ戦から中１２日。スネル、山本ら豪華先発陣との兼ね合いもあって登板日が幾度となく変わったが、「一人ひとりが目的を持って打席の中で力を発揮してくる打線」と評したブ軍を圧倒した。

２３年９月に２度目の右肘手術。当初は今季の開幕ローテ入りを目指したが間に合わず、６月もたった１イニングの登板からスタートした。投手復帰ロードは理想通りに進んだわけではないが、大谷と球団に、全てはＰＳで先発として最大限の力を発揮するためという共通認識があった。一歩ずつ階段を上り、大一番で今季最高の投球を見せた。

前回登板時は４打席連続三振。登板が打撃に悪影響を及ぼすという声も出ていたが、「サンプルになる投げている試合が少ないので、数字の偏りが出やすい」と３発で一掃。ロバーツ監督は「それらの全てが彼の闘志に火をつけた」と笑った。

残すはＷＳのみ。再び第４戦先発が予想されるが、場合によって救援登板する可能性もある。今季ラストステージで、投手として今季の集大成を見せる。（安藤 宏太）

〇…大谷は２年連続でキンタナから現地時間１０月１７日に先頭打者本塁打を放った。昨季はメッツに所属していたキンタナから日本人初のＰＳ先頭弾。ＮＨＫ ＢＳで実況を務めたアナウンサーが「キンタナの球数が多くなっています」と紹介した際に、「ナ」が「マ」に聞こえてしまい、言い直すハプニングもネット上では話題になった。大谷は今年７月２０日にも左腕から本塁打を放っている。