◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは初の連投となった佐々木朗希投手（２３）が９回を無失点で締めて“胴上げ投手”になった。最速は９月のメジャー復帰後９試合目の登板で最も遅い９８・８マイル（約１５９・０キロ）。１安打は浴びたが、９球で締めた。

第１戦では球速が低下しＰＳ初失点を喫した。「自分の気づかないところで投球フォームが多分崩れてた」とフォームを修正。第３戦の試合前は３０分以上もキャッチボールや、平地ながら座ったブルペン捕手に投げ込むなどして、納得いくまで腕を振った。一方、この日の試合前は約１０分、投手のエンリケスとキャッチボールを行っただけ。復調への手応えはつかんだようだった。

ＰＳは７試合に登板し３セーブ、１ホールドで防御率１・１３。不安視されたブルペンの救世主になった。救援は今季限りが濃厚だが、ロバーツ監督は「私は朗希に自信を持っている。彼を信頼しているし、才能、精神面を信じている。だから連投もあまり心配はしていなかった」とたたえた。連投のハードルもクリアした「守護神・朗希」がＷＳでも躍動する。（安藤 宏太）