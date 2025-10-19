【実話】不妊の原因はなんと夫…「精子ゼロ」と知った夫の決断は「離婚しよう」…男が逃げ道で選んだ“愛ゆえの嘘”【作者に聞く】
ぺ子さん(@peko_comic)は、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品を公開している。彼女がSNSに投稿した『原因は、俺…？』は、フォロワーの体験談を基に描かれ、注目を集めている。本作を紹介するとともに、作者に離婚を否定して不妊治療に前向きな妻についても話を聞いた。
■「子どもはいなくていいよ！」夫の離婚宣言を否定した妻の愛
不妊の原因が自分にあったと知って、妻のしょうこに「離婚しよう」と告げた夫。しかし、妻は離婚を否定し、治療してみてどうしても授からなかったら「もうぶっちゃけ子どもはいなくていいよ！」と励ました。夫は、2年間も不妊治療を続けてきた妻からの予想外の言葉に、「しょうこはなんて強いんだろう」と心の中で思った。
以前、妻が質のよい卵子を作れない体質だと知ったとき、「薬とか漢方使えばなんとかなるっしょ！」と適当に励ましていた夫は、夫婦ながらに他人事だった自分の気持ちに気が付く。そして夫はTESE(精巣内精子採取術)を受けることになるが、当日予想外なことが起きて苦しむ。
■「無理をして前を向く必要はない」作者が語る夫婦の絆
落ち込んでいる夫を励ます妻の精神的な強さについて、ぺ子さんは「精神面の強さは性別関係なく、人によるのではないのかなあと思います」と語る。また、「毎回の結果に落ち込んで涙し、前を向くのも難しい思いをしているのは正直女性の方が多いのではないでしょうか。でも、それでもいいと思います。結果が出なくてつらいとき、無理をして前を向く必要もないと私は思います」と、つらい状況にある人へ寄り添う。
離婚を否定し、不妊治療に前向きな妻について、「芯が強くてすてきな奥様だなと思いました。また、根本にお二人の強い絆があったのだと思います」とぺ子さんは感銘を受ける。作中では描ききれなかったが、二人はたくさん話し合いながら未来を選択していったという。「ぶつかり合って価値観をすり合わせることで、歩みをそろえていくことができる…それが夫婦というものなのかな、と私もあらためて考えさせられました」と、夫婦のあり方について語った。
※この記事は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
