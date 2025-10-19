◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、伝説的な活躍でリーグ優勝の立役者になった。１７日（日本時間１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第４戦に「１番・投手、ＤＨ」で出場。初回先頭打者本塁打から怒とうの３発を放ち、投げては７回途中２安打無失点、１０奪三振で優勝投手になった。８戦ノーアーチから一転、シリーズＭＶＰに。４連勝で２年連続リーグＶを決めたド軍は、２４日（日本時間２５日）から通算２３度目のワールドシリーズ（ＷＳ）に臨む。

究極の二刀流を体現し、新たな歴史をつくった。大谷の独り舞台にドジャースタジアムが熱狂した。打って自身２度目の１試合３本塁打、投げて６回０／３を無失点、１０奪三振。「どちらも最高の気分」と投打で達成感に酔った。８戦０発のブレーキから“大逆転”でのシリーズＭＶＰ。４連勝でのＷＳ進出に導いたユニコーンは「全体的にはできすぎ」と珍しく自画自賛した。

漫画でも描けない伝説の一日になった。１回表は無死一塁から３者連続奪三振。小走りでベンチに戻り、グラブをバットに持ち替えて１番打者として打席に立った。呼吸を整え、フルカウントから右翼へ先頭打者本塁打。投手の先頭弾はメジャー１２２年の歴史で初の快挙となった。

９戦４１打席ぶりのアーチを放つと、もう止まらない。４回２死の３打席目では右翼後方の屋根に直撃する今季最長４６９フィート（約１４３メートル）の場外弾をかっ飛ばした。投手としては７回途中降板。「どちらかというと、マウンドでのパフォーマンスを重視して試合の中には入っている」と投手に重心を置きながら、７回裏の４打席目には「ＭＶＰ」コールを背に中堅左への登板試合初の３発目を放り込んだ。

「今日は（ボールの）見え方はよかったと思う」とサラリと振り返った大谷をよそに、周囲は非現実的な活躍を受け入れるのに時間を要した。２発目を見届けたフリーマンは頭を抱え、大谷を知り尽くすロバーツ監督でさえ、「おそらくポストシーズン史上最高のパフォーマンス。彼が『地球上で最高の選手』である理由がある。予想しないことをやってのける」と目を丸くした。

前日まで地区Ｓ以降は７試合で打率１割３厘。試合のない１５日には開幕後初めて屋外フリー打撃を行った。「試したいことが何個かあった。（室内の）ケージでは分からないことですし、フィールドで打った時にそれが正しいかどうかという確認作業をしたい」。詳細は明かさなかったが、構えやフォームの修正点を把握した上での行動だった。

復活の要因は技術面だけではない。同日の練習日。大谷はウッドワード一塁コーチに言った。「自分は何もできていない」。同コーチは「初めて彼がストレスを感じているのを見た」と驚いた。異例の屋外フリー打撃は心を晴らす効果もあった。「気分がよくなって、よく寝られたみたい」とベイツ打撃コーチ。リカバリーを支える快眠も伝説の夜につながった。

レギュラーシーズン６戦全敗のブルワーズに４連勝でリーグＶ。ＭＶＰのトロフィーを掲げた壇上から「このドジャースという素晴らしいチームが一丸となっている試合を見て、野球が面白いなと思ってくれたらうれしいし、それを目指して僕らも頑張りたい」とファンへ語りかけた。現地実況が「史上最高の選手による史上最高の試合」と伝えた一戦を経てＷＳへ。筋書きのない二刀流の物語は、この先もきっと、見る者の想像を超えてくる。（安藤 宏太）

大谷に聞く

―投打で大暴れ。

「本当に今日決めるんだという気持ちでみんな臨んでいたと思うので、終始いいゲーム運びができた」

―３本塁打。

「ここまであまり打てていなかったので、１試合だけこういう形で貢献できたけど、ホームランだけじゃなくて四球を含めて、１打席１打席いい打席を送りたい」

―打席での感覚は。

「練習でやったことを昨日の試合を含めて打てそうな感じで打席に立ててはいた。これを継続できるかどうかが一番難しいし大事なことなので、実戦が空く中でそれをどうキープするかがまた難しい」

―投球を振り返って。

「最後の回、７回をやっぱり投げ切りたかったけど、嫌な流れの中でベシアが素晴らしい投球をしてくれたので本当に助けられた」

―チームの強さは。

「本当に一人ひとりがチームのために１打席１打席、１イニング１イニングプレーしている。それがいい形で全部試合の中で表れてるのかなと」

―ＷＳまで６日間試合がない。

「休みを挟めるのはすごくいいこと。（ＰＳは）１試合の重みが違うので、みんな疲労がたまっているんじゃないかなとは思うし、その中でゲームがない中でいかに実戦の感覚を養っていくかは課題。そこが難しいのかなと」

―シリーズＭＶＰ。

「本当に声援が力になりましたし、本当にみんなを代表してこれをもらってると思うので、あと４つ全力で勝ちたいと思います」

―ファンへ。

「本当にあと４つ全力で勝ちに行きたいですし、みなさん今日はおいしいお酒を飲んでください」