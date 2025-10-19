¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½é¿Ê½Ð¡Ö½¸ÂçÀ®¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¡×£¶ÅÙÌÜ¸ÄÅ¸¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«Ëë
Kis¡ÝMy¡ÝFt2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡ÖSaatchi¡¡Gallery¡×¤Ç¡¢¼«¿È6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¡ÖFiNGAiSM¡¡in¡¡London¡×¡Ê19Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤äÂæÏÑ¤Ç¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï½é¿Ê½Ð¡£¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡¦¸½Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àé²ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖFiNGA¡×¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä³¨²è¡¢½éÈäÏª¤Î¿·ºî¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Àé²ì¤Ï¡¢Ì¾ÌçÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¡Ö½¸ÂçÀ®¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Essence of Love¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤¿»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥É¥¥É¥¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÎÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬º®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤¬¤Þ¤µ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¡£¤½¤Î´¶¾ð¤òFiNGAiSM¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É½¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖFiNGA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·3D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å±Ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖFiNGAiSM¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¤¬¡¢²ñ¾ìÉÕ¶á¤ä¹âµé¥¨¥ê¥¢³¹¤Î¥±¥ó¥¸¥ó¥È¥ó¡¢¾¦¶ÈÃÏ¥ª¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¥µ¡¼¥«¥¹¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç20Æü¤Þ¤ÇÁö¹ÔÃæ¡£
¤Þ¤¿¡¢16Æü¤È18Æü¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼ºÇ´ó±Ø¤Î1¤Ä¡ÖSouth¡¡kensington¡×¡Ê¥µ¥¦¥¹¥±¥ó¥¸¥ó¥È¥ó¡Ë±Ø¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼²£¤ÎÁ´46¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¡¢¡ÖFiNGAiSM¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ñ¤²¼¤í¤·Æ°²è¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£