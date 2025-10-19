[10.18 オランダ・エールディビジ第9節](アムステルダム・アレナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 ミカ・ゴドツ

MF 17 オリバー・エドバールセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 22 レムコ・パスフェール

GK 52 P. Reverson

DF 4 板倉滉

DF 30 アーロン・バウマン

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 28 キアン・フィツジム

FW 7 ラウール・モロ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

FW 66 P. Nash

監督

ヨン ハイティンハ

[AZ]

先発

GK 1 R. Owusu-Oduro

DF 3 W. Goes

DF 5 アレクサンドル ペネトラ

DF 30 デンソ・カシウス

DF 34 M. de Wit

MF 6 P. Koopmeiners

MF 10 S. Mijnans

MF 26 K. Smit

FW 7 Weslley Patati

FW 9 トロイ・パロット

FW 17 I. Jensen

控え

GK 12 H. Verhulst

GK 41 イェルーン・ズート

DF 4 M. Dekker

DF 15 M. Chávez

DF 22 E. Dijkstra

MF 21 D. Kwakman

MF 33 M. Šín

FW 11 イブラヒム・サディク

FW 25 L. Zeefuik

FW 27 R. Daal

監督

Martensチュニジア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります