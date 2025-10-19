アヤックスvsAZ スタメン発表
[10.18 オランダ・エールディビジ第9節](アムステルダム・アレナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
MF 17 オリバー・エドバールセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 22 レムコ・パスフェール
GK 52 P. Reverson
DF 4 板倉滉
DF 30 アーロン・バウマン
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 キアン・フィツジム
FW 7 ラウール・モロ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
FW 66 P. Nash
監督
ヨン ハイティンハ
[AZ]
先発
GK 1 R. Owusu-Oduro
DF 3 W. Goes
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 30 デンソ・カシウス
DF 34 M. de Wit
MF 6 P. Koopmeiners
MF 10 S. Mijnans
MF 26 K. Smit
FW 7 Weslley Patati
FW 9 トロイ・パロット
FW 17 I. Jensen
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 41 イェルーン・ズート
DF 4 M. Dekker
DF 15 M. Chávez
DF 22 E. Dijkstra
MF 21 D. Kwakman
MF 33 M. Šín
FW 11 イブラヒム・サディク
FW 25 L. Zeefuik
FW 27 R. Daal
監督
Martensチュニジア
