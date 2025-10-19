“父が明治座経営”ミタパンに松岡昌宏びっくり「明治座…？ って、あの…演劇の…？」
フリーアナウンサーの三田友梨佳（38歳）が、10月18日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“父が明治座を経営”という情報を聞いた元TOKIO・松岡昌宏を「明治座…？ って、あの…演劇の…？」と驚愕させた。
この日、フジテレビ在籍時より面識があった博多大吉が「言われても答えようないと思いますけど、とんでもないお嬢様じゃないですか。明治座の…」と、三田の実家の家業について話を切り出すと、松岡昌宏は「明治座…？ って、あの…演劇の…？」と質問。
三田が「劇場を。一応、父が経営してます（笑）」と答えると、その情報を知らなかった松岡は目をまん丸にしてびっくり、大吉は「なんで知らんの？（笑）」とツッコミを入れる。
松岡は「明治座って…えっあっ、そうなの…！？ これは全然知らなかった…明治座を経営してんの？？」と混乱しながら、「なんで知ってるんですか？」と大吉に逆質問する。
大吉は「超有名。オレが三田さんについて調べあげた結果ではない。結構、常識…常識って言ったらアレですけど。天は二物を与えずとか言うけども、何物与えてんのって」と答え、三田は「でも父の話、テレビでしたの初めてです。明治座の話したの」と笑うと、大吉は「えっ！？ そうですか？？」と、大吉も混乱した。
