在庫切れ注意報ーーーッ！【セリア】可愛さ爆発♡「キャラポーチ」

忙しい日常のなかで、ほっと心をなごませてくれるキャラクターグッズ。バッグの中にそっとしのばせておくと、ふとした瞬間に癒されそうです。【セリア】では、そんな愛らしいグッズをプチプラで販売中。今回は小ぶりのバッグにもさっと入れやすい、フラットポーチをご紹介します。売り切れる前にぜひチェックしてみて。

レトロ可愛いキティちゃんのミニポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

レトロなキティちゃんとチューリップが可愛らしいミニポーチ。懐かしさを感じさせるタッチや、鮮やかな赤い背景に乙女心をくすぐられるかも。小さめサイズなので小銭やアクセサリーを入れるのに重宝しそうです。フラットタイプなので持ち運びやすさも◎ 日々の癒しになってくれそうです。

ふわふわ浮かぶクロミちゃんが愛らしいブラックポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

夜空に浮かぶクロミちゃんが描かれたポーチ。キュートな絵柄ですが、黒ベースなので大人世代も気軽に使えそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「大きさは約20cm × 10cmで、ペンケースにも良いかも」とのこと。メイクブラシ入れにもおすすめ。

平成レトロにときめく！ エンジェルブルーのフラットポーチ

【セリア】「ANGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

平成レトロブームを牽引する「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」のフラットポーチ。ワッペンを貼り付けたようなイラストが魅力です。ナカムラくんやポップなロゴデザインに胸がときめくかも。レポーターとも*さんによると「大きさは約17cm × 25cm」とやや大きめサイズ。旅行用荷物の整理にも活躍してくれそう。

売り切れる前にチェック！ ラメがきらめくエンジェルブルーのポーチ

【セリア】「AB&DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

カラフルに描かれたナカムラくんが可愛らしいポーチ。中身を確認しやすいクリア素材に、ラメが輝いていて華やかな印象です。さりげなく散りばめられた星柄も、平成レトロのムードを盛り上げてくれそう。レポーターとも*さんによると「品薄なので、見つけたら即買いがオススメ」とのこと。ぜひ早めにチェックして。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu