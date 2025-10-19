久保建英がソシエダ次戦の帯同メンバー外れる…現地前日練習で左足首再負傷の報道
ソシエダは18日、ラ・リーガ第9節のセルタ戦(19日)に向けた帯同メンバーを発表し、MF久保建英がリストから外れた。
ソシエダの地元メディア『ディアリオ・バスコ』『ノティシアス・デ・ギプスコア』などによると、日本代表帰りの久保は18日に行われた前日トレーニング中、痛めていた左足首を再び負傷したという。
久保は9月6日にアメリカで行われた国際親善試合のメキシコ戦で左足首を負傷。その後はラ・リーガで痛みを抱えながらプレーを続け、今月の日本代表シリーズでも慎重な調整を行なっており、10日のキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦(△2-2)は欠場していた。
それでも14日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(◯3-2)には先発出場し、後半9分までプレー。試合後には「やっと久しぶりに試合中に痛みなくプレーできた」と順調な回復ぶりを口にしていた。
現地メディアによると、スペインに戻った後は16日からトレーニングに合流し、通常通りのメニューをこなしていた模様。セルタ戦を翌日に控えたなかでの不運な再負傷となったようだ。
