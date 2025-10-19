代表帰りの鎌田大地は浮き球パスで同点演出、パレスは2点ビハインドからの猛追劇で3-3ドロー
[10.18 プレミアリーグ第8節 クリスタル・パレス 3-3 ボーンマス]
プレミアリーグは18日に第8節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはボーンマスと対戦し、3-3でドロー。フル出場の鎌田は後半24分のチーム2点目の起点を創出し、パレスは2点ビハインドから一時同点に追いつく。終盤の失点で再び勝ち越されるが、後半アディショナルタイムのPKでドローに持ち込んだ。
中断期間明けの初戦で、代表帰りの鎌田は2ボランチの一人として先発した。先制したのはボーンマス。前半7分に左CKがニアサイドに当たってファーに流れたところを、FWエリー・ジュニオール・クルピが頭で押し込んだ。昨シーズンのフランス・リーグドゥ得点王の19歳クルピはプレミアリーグ初先発で今季2ゴールとした。
追いかけるパレスは前半27分に決定機。鎌田が中盤でボールを奪取し、カウンターを仕掛ける。左サイドのMFジェレミ・ピノが右足でクロスを上げると、FWジャン・フィリップ・マテタがヘディングシュート。しかし、わずかのゴール枠外へと外れた。
ボーンマスは前半38分に点差を広げる。MFアントワーヌ・セメニョが左サイドを猛スピードで突破してクロス。パレス守備陣のブロックでこぼれたボールをクルピが叩き込み、自身2点目で2-0とした。
そのまま前半を折り返すと、後半からパレスが攻勢を強める。後半19分、MFイスマイラ・サールが敵陣内でボールを収めて右サイドに展開。MFダニエル・ムニョスのクロスを、ゴール前のマテタがダイレクトで合わせた。ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)のチェックでオフサイドの疑いも晴れ、1-2と点差を縮めた。
さらに5分後の後半24分、パレスが試合を振り出しに戻す。鎌田がPA左手前でボールを収めて周囲を確認。すかさずPA右に浮き球のパスを放つ。ムニョスがスライディングで押し込むと、ファーサイドのマテタがダイレクトでプッシュ。5分間で2得点を決め、2-2と同点に追いついた。
一気に勢いを加速させたパレスは後半32分にFWエディ・エンケティアがネットを揺らすも、オフサイドでノーゴール。ボーンマスは37分、パレスのセットプレーを封じた後に猛カウンターで攻め立てるが、勝ち越し点は挙げられない。
後半44分、ボーンマスが勝ち越しに成功する。PA左へのパスに反応したMFマーカス・タバーニアーが折り返し、最後はMFライアン・クリスティーが押し込む。連続2失点からあきらめず、再び3-2とリードを奪った。
試合はさらに後半アディショナルタイムに動く。後半アディショナルタイム5分過ぎ、パレスはCK時にDFマーク・グエヒが倒されたとみなされ、PKを獲得する。キッカーを務めたマテタは冷静に決め切り、ハットトリック達成で3-3と再び同点に追いついた。
試合はそのまま3-3で試合終了。フル出場の鎌田は体を張った守備と、長短織り交ぜた巧みなパスで攻守に貢献した。
