クリスタル・パレスvsボーンマス 試合記録
【プレミアリーグ第8節】(シェルハースト パーク)
クリスタル・パレス 3-3(前半0-2)ボーンマス
<得点者>
[ク]ジャン・フィリップ・マテタ3(64分、69分、90分+7)
[ボ]エリー・ジュニオール・クルピ2(7分、38分)、ライアン・クリスティー(89分)
<警告>
[ク]ジェレミ・ピノ(62分)
[ボ]アントワーヌ・セメニョ(2分)、タイラー・アダムス(40分)、マルコス・セネシ(51分)、ライアン・クリスティー(90分)
└代表帰りの鎌田大地は浮き球パスで同点演出、パレスは2点ビハインドからの猛追劇で3-3ドロー
