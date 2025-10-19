田中碧がロングスロー担当も…リーズは“100ポイント”プレミア昇格組対決を落として2連敗
[10.18 プレミアリーグ第8節 バーンリー 2-0 リーズ]
プレミアリーグは18日、第8節のバーンリー対リーズを開催してバーンリーが2-0で勝利した。リーズのMF田中碧は後半36分から出場してロングスローを投げ入れる場面もあったが得点には結び付かず、チームは2連敗となった。
昨季はともにチャンピオンシップを戦った昇格組対決。優勝したリーズと2位のバーンリーは揃って勝ち点100を獲得する熾烈な優勝争いを繰り広げ、プレミアリーグ昇格を果たしていた。そうした一戦は前半18分、バーンリーが動かした。DFカイル・ウォーカーが右サイドから上げたクロスをMFレスリー・ウゴチュクがゴール前で合わせ、先制に成功した。
追いかけるリーズは前半32分に決定機を作った。バーンリー陣内で相手に素早くFKを始められるも、すぐにFWジャック・ハリソンがボールを奪って左から中へとドリブルで前進。ペナルティエリア手前で相手を引きつけると右サイドに走り込んだFWブレンデン・アーロンソンに完璧なパスを通したが、アーロンソンのシュートはGKマルティン・ドゥーブラフカに触れられてから右ポストに嫌われて追いつけなかった。
前半45分にはリーズがペナルティエリア手前左寄りからのFKを獲得。キッカーのMFアントン・シュタハは壁が立つゴール左ではなくキーパーサイドのゴール右へ強烈なシュートを放ったが、ここもGKドゥーブラフカの好セーブに阻まれた。前半はそのままバーンリーの1点リードで終了した。
後半は両チームともボールが落ち着かない展開が続く中、リーズは14分にMFショーン・ロングスタッフがクロスでチャンスメイク。ファーサイドでフリーのハリソンに届けるも、ハリソンが地面に叩きつけたボレーシュートは枠の上に飛んでいった。
一方のバーンリーは後半23分、ウォーカーが自陣でパスカットして一気に右サイドをスプリント。相手を振り切って速攻の形を作るも、味方の上がりが間に合わずスピードを落として後方に繋いだ。するとその流れからFWルーム・チャウナがミドルレンジでボールを受けて左足一閃。ブレ球の強烈なミドルシュートがゴールに突き刺さり、豪快な一発でリードを広げた。
2点差にされたリーズは後半25分、FWドミニク・カルバート・ルーウィンがロングスタッフのクロスに反応して頭で折り返してDFジェイデン・ボーグルがゴール前で押し込みにいったが枠は捉えられなかった。
後半40分には田中が右サイドからのスローインでロングスローを行う。ペナルティエリア内にこぼれたボールをDFパスカル・ストライクがボレーで合わせにいったが、ミートできなかった。同45+7分には田中が右サイドからのアーリークロスをカルバート・ルーウィンに届けるも、ヘディングシュートは枠の上。そのままタイムアップを迎え、リーズが完封負けを喫した。
