[10.18 プレミアリーグ第8節](クレイヴン・コテージ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[フルハム]

先発

GK 1 ベルント・レノ

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 15 ホルヘ・クエンカ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 30 ライアン・セセニョン

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 10 トム・ケアニー

MF 16 サンダー・ベルゲ

MF 17 アレックス・イウォビ

MF 24 ジョシュ・キング

FW 7 ラウール・ヒメネス

控え

GK 23 バンジャマン・ルコルト

DF 2 ケニー・テテ

DF 3 カルビン・バッシー

DF 31 イサ・ディオプ

MF 6 ハリソン・リード

MF 32 エミール・スミス・ロウ

FW 11 アダマ・トラオレ

FW 18 ジョナ・クシ・アサレ

FW 22 Kevin

監督

マルコ・シウバ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 56 M. Dowman

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

