フルハムvsアーセナル スタメン発表
[10.18 プレミアリーグ第8節](クレイヴン・コテージ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 30 ライアン・セセニョン
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 31 イサ・ディオプ
MF 6 ハリソン・リード
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 11 アダマ・トラオレ
FW 18 ジョナ・クシ・アサレ
FW 22 Kevin
監督
マルコ・シウバ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります