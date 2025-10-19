◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木がまた歓喜のマウンドに立った。5―1の9回。初めて経験する2日連続の登板も冷静に乗り越えた。先頭打者に中前打を許して、いきなり走者を背負っても慌てない。ボーンを97・5マイル（約156・9キロ）で右飛に押し込み、フリリックはスプリットで二ゴロ。最後はダービンを97・7マイル（約157・2キロ）で右飛に退け、わずか9球で試合を終わらせた。

デーブ・ロバーツ監督は「朗希に自信を持っているし、信頼している。彼の才能、精神力を信じている。連投についてはあまり心配していなかった」と強調し、最終回のマウンドを託す投手は他に存在しなかった。

ポストシーズンから守護神を任され、レッズとのワイルドカードシリーズに続いて2度目の“胴上げ投手”をやり遂げた。「波がある中でアウト3つをどう取るか考えないといけない。毎回調整し、少しでも自分のボールをコントロールできるように準備したい」と適応を探る新境地で重責を担う。

今シリーズは4試合のうち3試合に登板。13球を投げた前日からの初連投もクリアし、ワールドシリーズでのフル回転へ弾みをつけた。シャンパンファイトからは早々に撤収。仕事はまだ終わっていない。（杉浦大介通信員）