14〜18年までドジャースのGM、19〜24年までジャイアンツの編成本部長を務め、今季から古巣ド軍の特別顧問に就任したファーハン・ザイディ氏（48）が「二刀流選手の現在地と未来」をスポニチ本紙に語った。

ジ軍時代の22年にクロフォード、23年にエルドリッジを「二刀流選手」としてドラフト1巡目指名。その後、クロフォードは投手、エルドリッジは一塁手に専念した。「登板翌日の野手出場は肘肩や下半身の疲労を抱え、パフォーマンス、健康面のリスクを伴う。医師と話す度によく言われることだ」。編成本部長としての最優先事項は投打どちらかに絞ってでも「選手がメジャーでプレーすること」であり、「二刀流選手」の育成の難しさを痛感したという。

クロフォード、エルドリッジも身体能力は高い。大谷と何が違うのか。「純粋な才能はもちろんだが、それ以上に自己管理能力」と強調し、「彼（大谷）は二刀流がどれほど肉体的負担を伴うかよく理解している。その努力の多くは外からは見えないが、自分の体を徹底的にケアしている」と続けた。

大谷が二刀流で18年にメジャーデビューして以降、まだ後に続く選手はいない。「若い選手たちにとって翔平は間違いなくヒーロー。今後も二刀流を目指す選手は出てくると思う」と予想しつつ、「問題は球団がそれを許すかどうか。それが非常に難しい道」と付け加えた。困難な挑戦が大谷を唯一無二の存在にしている。（柳原 直之）