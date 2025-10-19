◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

【平成の怪物が行く 松坂大輔の探球】ワールドシリーズ出場を決める試合で、見ている自分たちの想像をはるかに超えるパフォーマンスを見せる。やることが本当に派手というか…（笑い）。やはり大谷選手は異次元の存在ですね。投手として初回先頭に四球を与えてから3者連続奪三振。小走りにベンチに戻ってヘルメットをかぶり、バットを持って慌ただしく打席へ。そして先頭打者本塁打ですから。そこから計3発。驚くだけです。

改めて打者・大谷には普通に勝負をしてはいけないと思わされました。ブルワーズも含めてポストシーズンの対戦相手は、内角への厳しい攻めを徹底。高めは上半身をのけ反らせ、低めは足を動かし、少しでもバランスを崩そうと腐心していました。しかしこの日は1、2打席目とも内角とはいえ甘い変化球。もともと内角に強い大谷選手は、この失投を見逃しませんでした。

投手・大谷としては投げミスのない、力の入れどころと抜きどころのメリハリが利いた好投でした。走者のいない場面では甘いボールもありましたが、ここぞの局面ではがらりと変わる。4回1死三塁では4番コントレラス選手に対してコースの四隅を使い、最後は外角低めに大きく曲がるスイーパーで空振り三振。チャンスボールは一球もありませんでしたね。

レギュラーシーズンで0勝6敗だったブ軍に4連勝。先発投手陣が盤石で、不安定さを指摘されていたリリーフ陣は佐々木投手が奮闘している。ド軍は戦いながら「こうあるべき」という、隙のない理想のチームになりつつあると思います。（スポニチ本紙評論家）