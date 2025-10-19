◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）に5―1で快勝し、4連勝で2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。大谷翔平投手（31）が「1番・投手兼DH」で出場して初回先頭弾を含む3本塁打を放ち、10奪三振で6回0/3を2安打無失点に抑えて勝利投手にもなった。驚異的な投打の活躍で新たな二刀流伝説をつくり、日本選手初のリーグ優勝決定シリーズMVPに輝いた。

球史に残る一日が刻まれた。新たな伝説の誕生だった。究極の投打二刀流を体現。大谷は「どちらも最高の気分。全体的には出来過ぎ」と余韻に浸った。

初回先頭に四球を与えた後、3者連続奪三振。2番・チョウリオを空振りに仕留めた直球はこの日最速の100・3マイル（約161・4キロ）まで上がった。直後の打席。フルカウントから右翼席上段へ先制の決勝弾を突き刺した。

「今日は“見え方”が良かった。試合に入った時に打てそうな感じで打席で立てていた」

PS2本目、登板日ではレギュラーシーズンを通じてメジャー初の先頭打者弾は始まりに過ぎなかった。3―0の4回は右翼最上段コンコースの屋根に直撃して外に出た飛距離469フィート（約143メートル）の場外弾。4回からスプリットを解禁したマウンドでも躍動し、投手復帰後最多の10三振を奪った。100球で交代した後の7回は中堅左横へ打ち込み、投打同時出場では日米通じて初の1試合3発で度肝を抜いた。

同一年のPS5本塁打は09年4本の松井秀喜（ヤンキース）を超えて日本選手歴代トップ。ベーブ・ルース（ヤンキース）らに次いで12人目（13度目）の快挙だったPSの1試合3発を勝利投手の立場で達成できるのは大谷しかいない。

今秋PSは過去9試合で38打数6安打、打率・158、2本塁打、6打点。復調のきっかけは第3戦前日の練習日に今季初参加した屋外フリー打撃にあった。「試したいことがいくつかあった。（室内）ケージでは分からないこと。フィールドで打った時にそれが正しいか確認作業をしたかった」。思い切ってルーティンを変えて一気に上昇した。

圧巻のパフォーマンスにも7回無死一、二塁での降板に「あそこを抑えれば完璧だった」と負けず嫌いな性分をのぞかせる。リーグ優勝決定シリーズでのMVPは日本選手初。グラウンドに設置されたステージ上では「あと4つ全力で勝ちにいきたい。皆さん今日はおいしいお酒を飲んでください」と呼びかけ、5万2883人の大観衆を沸かせた。

24日（日本時間25日）から始まるWS第1戦まで6日間の猶予。「いかに実戦の感覚を養っていくかも課題」と緩まない。98〜00年のヤンキース以来、21世紀では初のWS連覇まであと4勝。二刀流で初めて挑む大舞台が待ち切れない。（柳原 直之）

【大谷に聞く】

――投打で大活躍。

「登板の日なので、しっかり先発投手の役割をこなしたいという気持ちで入った。（打撃で）今日の試合以外は苦戦していた。僕が打てないとき、右打者を含めて全員がカバーしてくれる試合が多かった。チームとしてのバランスが大事かなと思っている」

――打撃では3本塁打が出た。

「昨日（の初回の右翼線三塁打）みたいに崩された打席の中でライン際に残るのはいい形で待てているからなのかなと思う。ここ数日いい感覚では打てている。これを継続できるかどうかが、やっぱり一番難しい」

――投手でも好投した。

「ブルワーズは一人一人が目的を持って打席の中で力を発揮してくる打線。プラン通りにできた部分と、相手打線のアプローチの仕方で、自分が思っていたのと少し違う打者がいた。捕手のウィル（スミス）と、しっかりと合わせていけたのが良かった」

≪記録づくし≫大谷の同一年のPS2本の先頭打者本塁打は今PSのカブス・ブッシュらと並び最多。PSでの1試合3本塁打は13度目で、ドジャースでは21年のブレーブスとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦でクリス・テーラーが記録して以来。PSでの日本投手の1試合10奪三振は12年ア・リーグ優勝決定シリーズで黒田博樹（ヤンキース）がタイガースとの第2戦で11奪三振を記録して以来2度目。ドジャースは09年のフィリーズ以来となる前年WS優勝からの2年連続WS進出。23度目の進出はヤンキースの41回に次いで歴代2位。同一PSの5試合連続1失点以下は96年のブレーブス、81年のドジャースと並び最長。