◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦フランス大会第2日（2025年10月18日 フランス・アンジェ）

女子では、GPデビューの17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計227・08点で初優勝を飾った。フリーではトリプルアクセルの着氷の乱れたが、全体トップの149・08点をマーク。SP、フリー、合計点全て自己ベスト、全て自己ベスト、今季世界最高点でそろえた。フランス大会史上初となる同一国表彰台独占の中央に立った。

冒頭のトリプルアクセルにミスが出たが、その後は修正。切れのある鋭いジャンプを次々と決めた。「正直、表彰台乗れたら良いな、とこの試合は考えていた。点数が出て1位と分かった時は本当に頭が回らなくなって。その時に急に涙があふれてきた」と振り返り、「（中庭）先生に背中をさすられた時に、ああ優勝したんだなと実感した」と語った。

今季シニア転向し、日本女子3人目となるGP初出場優勝の快挙を達成した。今大会の合計点は世界歴代11位となり、来年2月のミラノ・コルティナ五輪を目指す現役スケーターでは6位の坂本花織（236・09点）に次ぐ2位。今大会は22〜24年世界選手権3連覇の坂本を上回り、金メダル候補に急浮上した。

12月のGPファイナル（名古屋）出場へ大きく前進。次戦は今月31日開幕の第3戦スケートカナダとなる。「この結果は凄くうれしんですけど、これが変にプレッシャーにならないように、こういう演技がこれからもできるように。もっとスケートを楽しむことを忘れずに次の試合も頑張りたいと思っています」と冷静に受け止めた。