【アンジェ（仏）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会は１８日、フランスのアンジェで女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４９・０８点で１位となり、合計２２７・０８点で今季世界最高得点を更新してＧＰシリーズ初優勝を飾った。

ＳＰ２位の坂本花織（シスメックス）が１４８・０３点、合計２２４・２３点で２位、ＳＰ４位の住吉りをん（オリエンタルバイオ）が３位に入り、日本勢が表彰台を独占した。１７日のペアＳＰは昨季世界選手権優勝の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が７９・４４点で首位とした。

１７歳新星・中井、五輪に名乗り

直前に滑った坂本が、ほぼミスのない演技で高得点をマーク。期待も重圧も大きく膨らんだリンクで、ＧＰシリーズ初出場で１７歳の中井が躍動した。

前日のＳＰでトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、今季世界最高の７８・００点を出していた。フリーの冒頭でも大技に挑んだが、惜しくも着氷で手をついてしまった。しかし、すぐに立て直し、その後のジャンプは全て成功させた。

シニア本格デビューの今季、フリーで当初使う予定だった楽曲は使用許可が得られず、７月に急きょ変更した。焦りと悔しさの中で「慣れるまでは、すごく必死だった」。国内外で試合を重ねて仕上げ、ＧＰデビューとなった今大会、突貫工事を感じさせない壮大な演技を披露した。

切り札のトリプルアクセルは、同じリンクで練習する渡辺倫果（三和建装）ら先輩たちにコツを聞いて磨き上げた。今後状態が上がれば、フリーに２本組み込む考えもある。伸び盛りの勢いそのままに、今大会ではＳＰもフリーも合計も、今季最高得点をマークした。混戦模様のミラノ・コルティナ五輪代表争いに、新星が現れた。（岡田浩幸）

中井「優勝できるとは思っていなかった。結果はうれしいけど、これが重圧にならないように、楽しめるように次も頑張りたい」

坂本「苦手意識をだいぶ払拭」

今季限りで現役を退く坂本にとって、海外開催のＧＰシリーズはこれが最後。フリーでは、課題だった後半の３連続ジャンプを成功させた。海外のＧＰは昨季までに１１試合を戦って４度の優勝を誇るが、欧州で勝ったのは１度だけ。来年のミラノ・コルティナ五輪を見据えて結果が欲しい試合で高得点を出し、「苦手意識をだいぶ払拭（ふっしょく）できた。プログラムも徐々にはまり、ほっとしている」と笑顔を見せた。

住吉「（３位に）悔しい部分はあるが、今日の演技（内容）、得点はうれしかった。前向きな悔しい気持ち」