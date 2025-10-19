【今日の献立】2025年10月19日(日)「天ぷら」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「天ぷら」 「ホウレン草と卵のオイスター炒め」 「厚揚げの酢みそ添え」 の全3品。
サクサクッと上がった天ぷらに、パパッとできる副菜を添えて。
【主菜】天ぷら
プリプリのエビをメインに旬の食材を天ぷらに！
調理時間：20分
カロリー：484Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜衣＞
小麦粉 1カップ
ベーキングパウダー 小さじ1
溶き卵 1個分
冷水 140~150ml
揚げ油 適量 天つゆ (市販品)適量 大根おろし 適量
マイタケは食べやすい大きさに分ける。シシトウは軸を切りそろえ、つま楊枝で数カ所穴をあける。
ボウルに＜衣＞の溶き卵と冷水を混ぜ合わせ、網で振るいながら小麦粉とベーキングパウダーを加え、ザックリと粉が残る程度に手早く混ぜる。揚げ油を160℃に予熱し始める。
2. カボチャは＜衣＞にサッと通し、160℃の揚げ油でゆっくりと揚げる。揚げ色がついたら取り出して油をきる。
3. 続けてエビ、マイタケ、シシトウも同様に＜衣＞を通し、170℃の揚げ油に入れ、サクッと揚げる。器に盛り合わせ、天つゆと大根おろしを添える。
【副菜】ホウレン草と卵のオイスター炒め
サッと炒めてできますよ！ オイスターソースの香りが広がる一皿です。
調理時間：10分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
カニ風味カマボコ 6本 溶き卵 1個分
＜調味料＞
オイスターソース 小さじ1/2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
サラダ油 小さじ1.5
2. 少ししんなりしてきたら＜調味料＞の材料を加え、サッと炒め合わせる。さらに溶き卵を加え、大きく混ぜるように炒め合わせ、器に盛る。
【副菜】厚揚げの酢みそ添え
トースターで焼くだけ！ 甘酢を常備しておけば食べたい時にすぐできる一品です！
調理時間：15分
カロリー：177Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ギンナン (水煮)6~8個
＜酢みそ＞
白みそ 大さじ2
作り置き甘酢 小さじ2
青のり 適量
2. 器に(1)を盛り合わせ、＜酢みそ＞を添える。厚揚げには青のりを振る。
サクサクッと上がった天ぷらに、パパッとできる副菜を添えて。
【主菜】天ぷら
プリプリのエビをメインに旬の食材を天ぷらに！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：484Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）エビ 6尾 マイタケ 1/2~1パック シシトウ 4~6本 カボチャ 4~6切れ
＜衣＞
小麦粉 1カップ
ベーキングパウダー 小さじ1
溶き卵 1個分
冷水 140~150ml
揚げ油 適量 天つゆ (市販品)適量 大根おろし 適量
【下準備】エビは尾を残して殻をむき、尾の先は切り落として水気をしごき出しておく。背ワタを取り、腹側に斜めに切り込みを入れ、まな板の上で背側から押さえ付け、まっすぐにのばす。
©Eレシピ
マイタケは食べやすい大きさに分ける。シシトウは軸を切りそろえ、つま楊枝で数カ所穴をあける。
©Eレシピ
ボウルに＜衣＞の溶き卵と冷水を混ぜ合わせ、網で振るいながら小麦粉とベーキングパウダーを加え、ザックリと粉が残る程度に手早く混ぜる。揚げ油を160℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. エビ、マイタケ、シシトウ、カボチャに薄く分量外の小麦粉をからめる。
©Eレシピ
2. カボチャは＜衣＞にサッと通し、160℃の揚げ油でゆっくりと揚げる。揚げ色がついたら取り出して油をきる。
©Eレシピ
3. 続けてエビ、マイタケ、シシトウも同様に＜衣＞を通し、170℃の揚げ油に入れ、サクッと揚げる。器に盛り合わせ、天つゆと大根おろしを添える。
©Eレシピ
【副菜】ホウレン草と卵のオイスター炒め
サッと炒めてできますよ！ オイスターソースの香りが広がる一皿です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ホウレン草 1/2束
カニ風味カマボコ 6本 溶き卵 1個分
＜調味料＞
オイスターソース 小さじ1/2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
サラダ油 小さじ1.5
【下準備】ホウレン草は根元を切り落とし、長さ4〜5cmに切る。カニ風味カマボコは縦に裂く。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、ホウレン草とカニ風味カマボコを炒める。
©Eレシピ
2. 少ししんなりしてきたら＜調味料＞の材料を加え、サッと炒め合わせる。さらに溶き卵を加え、大きく混ぜるように炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】厚揚げの酢みそ添え
トースターで焼くだけ！ 甘酢を常備しておけば食べたい時にすぐできる一品です！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：177Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）厚揚げ 1個
ギンナン (水煮)6~8個
＜酢みそ＞
白みそ 大さじ2
作り置き甘酢 小さじ2
青のり 適量
【下準備】厚揚げは食べやすい大きさの幅1.5cmに切る。＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 厚揚げ、ギンナンはトースターで焼き色がつくまで焼く。
©Eレシピ
2. 器に(1)を盛り合わせ、＜酢みそ＞を添える。厚揚げには青のりを振る。
©Eレシピ