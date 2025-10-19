プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「天ぷら」 「ホウレン草と卵のオイスター炒め」 「厚揚げの酢みそ添え」 の全3品。
サクサクッと上がった天ぷらに、パパッとできる副菜を添えて。

【主菜】天ぷら
プリプリのエビをメインに旬の食材を天ぷらに！

調理時間：20分
カロリー：484Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

エビ  6尾 マイタケ  1/2~1パック シシトウ  4~6本 カボチャ  4~6切れ
＜衣＞
  小麦粉  1カップ
  ベーキングパウダー  小さじ1
  溶き卵  1個分
  冷水  140~150ml
揚げ油  適量 天つゆ  (市販品)適量 大根おろし  適量

【下準備】

エビは尾を残して殻をむき、尾の先は切り落として水気をしごき出しておく。背ワタを取り、腹側に斜めに切り込みを入れ、まな板の上で背側から押さえ付け、まっすぐにのばす。

マイタケは食べやすい大きさに分ける。シシトウは軸を切りそろえ、つま楊枝で数カ所穴をあける。

ボウルに＜衣＞の溶き卵と冷水を混ぜ合わせ、網で振るいながら小麦粉とベーキングパウダーを加え、ザックリと粉が残る程度に手早く混ぜる。揚げ油を160℃に予熱し始める。

【作り方】

1. エビ、マイタケ、シシトウ、カボチャに薄く分量外の小麦粉をからめる。

2. カボチャは＜衣＞にサッと通し、160℃の揚げ油でゆっくりと揚げる。揚げ色がついたら取り出して油をきる。

3. 続けてエビ、マイタケ、シシトウも同様に＜衣＞を通し、170℃の揚げ油に入れ、サクッと揚げる。器に盛り合わせ、天つゆと大根おろしを添える。

【副菜】ホウレン草と卵のオイスター炒め
サッと炒めてできますよ！　オイスターソースの香りが広がる一皿です。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ホウレン草  1/2束
カニ風味カマボコ  6本 溶き卵  1個分
＜調味料＞
  オイスターソース  小さじ1/2
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
サラダ油  小さじ1.5

【下準備】

ホウレン草は根元を切り落とし、長さ4〜5cmに切る。カニ風味カマボコは縦に裂く。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、ホウレン草とカニ風味カマボコを炒める。

2. 少ししんなりしてきたら＜調味料＞の材料を加え、サッと炒め合わせる。さらに溶き卵を加え、大きく混ぜるように炒め合わせ、器に盛る。

【副菜】厚揚げの酢みそ添え
トースターで焼くだけ！　甘酢を常備しておけば食べたい時にすぐできる一品です！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：177Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

厚揚げ  1個
ギンナン  (水煮)6~8個
＜酢みそ＞
  白みそ  大さじ2
  作り置き甘酢  小さじ2
青のり  適量

【下準備】

厚揚げは食べやすい大きさの幅1.5cmに切る。＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 厚揚げ、ギンナンはトースターで焼き色がつくまで焼く。

2. 器に(1)を盛り合わせ、＜酢みそ＞を添える。厚揚げには青のりを振る。

