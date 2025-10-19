マテタが後半ATに同点のPK弾！…鎌田大地フル出場のC・パレス、土壇場でボーンマスとドロー

写真拡大

　プレミアリーグ第8節が18日に行われ、クリスタル・パレスとボーンマスが対戦した。

　クリスタル・パレスは前節のエヴァートン戦で敗れ、今季の無敗記録が10試合でストップ。それでも、直近の公式戦5試合で4勝1敗と好調であることは確かであり、ここから再び波に乗りたいところ。パラグアイ代表とブラジル代表戦の2試合に出場した鎌田大地は、この試合にも先発出場した。

　対するボーンマスも直近のリーグ戦5試合で無敗と好調をキープ。他会場の結果次第では一気に首位へ浮上する可能性もあり、何としても勝利を手にしたいところだった。

　試合は、マンツーマンでプレスをかけるボーンマスに対して、クリスタル・パレスは縦に素早い攻撃でゴールに迫っていくという攻守が激しく入れ替わる展開となる。先制したのはボーンマス。7分、左CKのチャンスからプレミアリーグ初先発のイーライ・ジュニア・クルーピが押し込み、先制点を奪う。

　その後も、ボーンマスはDFラインの背後を狙う攻撃で追加点を積極的に狙っていく。すると38分、左サイドをアントワン・セメンヨがドリブルで駆け上がっていくと、ボックス内へと低く鋭いクロスを送る。一旦は相手選手にクリアされたが、こぼれ球をクルーピがゴールに突き刺し、ボーンマスが追加点を挙げた。前半はクリスタル・パレスに得点は生まれず、ボーンマスの2点リードで終えた。

　1点を追うクリスタル・パレスは64分、マクサンス・ラクロワのパスをジャン・フィリップ・マテタが落とすと、サールがこれを拾う。ダニエル・ムニョスがボックス右からクロスを通し、マテタがワンタッチで合わせ、クリスタル・パレスが1点を返す。

　勢いに乗るクリスタル・パレスは69分、鎌田がボックス内右にいたムニョスへボールを供給。これをムニョスが折り返すと、またしてもマテタがゴールを決めて同点に追いついてみせた。

　しかし、試合が終盤に動いた。89分、ボーンマスのベン・ドークがボックス内へパスを出し、マーカス・タヴァーニアーがクロス。最後はライアン・クリスティーが左足で流し込み、土壇場でボーンマスが勝ち越した。

　しかし、後半アディショナルタイム7分にクリスタル・パレスがPKを獲得。キッカーのマテタがこれを冷静に決め、ハットトリック達成。クリスタル・パレスが土壇場でまたしても同点に追いついた。

　試合はこのままタイムアップ。マテタがハットトリックの活躍を披露し、鎌田がフル出場を果たしたクリスタル・パレスが3−3でボーンマスと引き分けた。

　クリスタル・パレスは23日にカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第2節でホームでのAEK（キプロス）戦に臨み、次節は26日にアウェイでアーセナルと対戦する。ボーンマスは次節、26日にホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。

【スコア】
クリスタル・パレス　3−3　ボーンマス

【得点者】
0−1　7分　イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）
0−2　38分　イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス）
1−2　64分　ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）
2−2　69分　ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス）
2−3　89分　ライアン・クリスティー（ボーンマス）
3−3　90＋7分　ジャン・フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／PK）


【ハイライト動画】鎌田大地が一時同点弾の起点に! C・パレスvsボーンマス ゴール集