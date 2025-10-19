º´Ìî³¤½®¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢ÇÔ¡Ä¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¹ç·×7G¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤¹
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè7Àá¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç6°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬4ÇÔ¤È16°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè4Àá¤Ç¤Ïº´Ìî¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÏÏ¢ÇÔÃæ¤ÇÁ°Àá¤Ï¾º³ÊÁÈ¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ë0¡Ý4¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Î2»î¹ç¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî¤Ï¡¢5°Ì¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MFÀîùõñ¥ÂÀ¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¥è¥Ê¥¹¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤¬¤³¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢11Ê¬¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤µ¤é¤Ë24Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥³¥Õ¥¡¥Í¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£19ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë1ÅÀ¤Ç¤âÊÖ¤·¤¿¤¤¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï33Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬È¿±þ¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1¡Ý2¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤ÏºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀº¹¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÁ°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¡£º´Ìî¤âÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡¡·Þ¤¨¤¿71Ê¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¤Ï¡¢GK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2¡Ý3¤È¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢º´Ìî¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï87Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Þ¥ë¥¿¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¨¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï90Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢3¡Ý4¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¼¡Àï¡¢23Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¥º¥ê¥Ë¥¹¥¤ÈÂÐÀï¡£Â³¤¯26Æü¤Ë¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¡¢21Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢26Æü¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡3¡Ý4¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡11Ê¬¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¡ÊPK/¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡24Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥³¥Õ¥¡¥Í¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡33Ê¬¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
1¡Ý3¡¡45Ê¬¡Ü3Ê¬¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
2¡Ý3¡¡71Ê¬¡¡¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¡ÊPK/¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
2¡Ý4¡¡87Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥¿¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¨¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
3¡Ý4¡¡90Ê¬¡¡¥¢¥ë¥ß¥ó¥É¡¦¥¸¡¼¥×¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç6°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬4ÇÔ¤È16°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè4Àá¤Ç¤Ïº´Ìî¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÏÏ¢ÇÔÃæ¤ÇÁ°Àá¤Ï¾º³ÊÁÈ¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ë0¡Ý4¤Ç´°ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Î2»î¹ç¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿º´Ìî¤Ï¡¢5°Ì¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MFÀîùõñ¥ÂÀ¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë1ÅÀ¤Ç¤âÊÖ¤·¤¿¤¤¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï33Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬È¿±þ¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1¡Ý2¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤ÏºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀº¹¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÁ°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¡£º´Ìî¤âÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡¡·Þ¤¨¤¿71Ê¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¤Ï¡¢GK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2¡Ý3¤È¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢º´Ìî¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï87Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Þ¥ë¥¿¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¨¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë4ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï90Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢3¡Ý4¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¼¡Àï¡¢23Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¥º¥ê¥Ë¥¹¥¤ÈÂÐÀï¡£Â³¤¯26Æü¤Ë¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¡¢21Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢26Æü¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡3¡Ý4¡¡¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡11Ê¬¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¡ÊPK/¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡24Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥³¥Õ¥¡¥Í¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
1¡Ý2¡¡33Ê¬¡¡¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
1¡Ý3¡¡45Ê¬¡Ü3Ê¬¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
2¡Ý3¡¡71Ê¬¡¡¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¡ÊPK/¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
2¡Ý4¡¡87Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥¿¥ó¡¦¥Æ¥ê¥¨¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ë
3¡Ý4¡¡90Ê¬¡¡¥¢¥ë¥ß¥ó¥É¡¦¥¸¡¼¥×¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë