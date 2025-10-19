オンオフ頼れる“この1枚”！【GU】40・50代のきれい見え♡「シャツ & ブラウス」

お出かけでも仕事でも着回せるきれいめなシャツやブラウスは、秋コーデで活躍すること間違いなしかも。40・50代にぴったりな1枚を見つけるなら【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。1枚できまるフリル付きブラウスや、ジャケットと相性がいい短丈シャツなど、大人世代にぴったりのアイテムを紹介します。

フリルづかいが華やかな主役級ブラウス

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

襟元と袖口のフリルデザインが可愛いブラウス。甘すぎずさりげないフリルづかいで、大人も着こなしやすい一枚。カーディガンやセーターをレイヤードし、首元や袖からフリルをちらりとのぞかせて着るのもおすすめ。公式HPでは「レギュラー丈かつ、ラウンドした裾でアウトスタイルでもスタイリングしやすい」と紹介されています。カラーは無地のホワイトと、チェック柄のブルーの2色展開です。

こなれ感ある大人のきれいめコーデ

モノトーンでシンプルにまとめた、きれいめコーデ。首元のフリルが甘さをプラスし、女性らしい着こなしのポイントになっています。ビット付きのローファーやかっちりしたベルトなど、高見えする小物を組み合わせれば、大人っぽくメリハリのあるコーデが完成。スタッフのNatsukiさんによると「袖口にはゴムが入っているのでまくった時にぴたっととまるのが嬉しい」とのこと。ブラウスを袖まくりするだけで、着こなしにぐっとこなれ感が出ます。

きちんと感が魅力的なシンプルシャツ

【GU】「オックスフォードショートシャツ」\1,990（税込）

すっきりとしたショート丈で、さまざまなコーデに取り入れやすそうなオックスフォードシャツ。ボタンダウンのシャツなので、清潔感のあるきちんとした着こなしができそうです。公式HPによれば「綿とポリエステルの混紡素材で、しわを軽減」とのことで、きれいな状態をキープしやすいのも嬉しいポイント。カラーはさわやかなオフホワイト、ブルー、秋冬にぴったりなダークブラウンの3色です。

ジャケットを羽織ってお仕事コーデに活用

チェック柄の秋らしいジャケットをざっくり羽織った、大人の垢抜けコーデ。親しみやすさときちんと感を両立していて、お仕事シーンにもぴったりです。フレアデニムで今っぽさをおさえながら、ゆるっとしたこなれ感あるシルエットを作っているのもおしゃれ。スタッフのHirokoさんはきれいめなシャツを、ボタンをはずしたり袖まくりしたりしてラフに着こなしています。

