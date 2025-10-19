◆第１４８回英チャンピオンステークス・Ｇ１（１０月１８日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル、良）

５つのＧ１競走が行われるブリティッシュチャンピオンズデーの大一番に１１頭が出走し、カランダガン（セン４歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）が最後の直線で馬場の真ん中を突き抜け、２馬身１／４差をつけて圧倒した。勝ち時計は２分３秒１９。

６月のサンクルー大賞、７月のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳに続き、これでＧ１・３連勝。ミカエル・バルザローナ騎手は２０２１年のシリウェイ以来、４年ぶりの勝利となった。同馬はジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）に予備登録している。英レーシングポストの記事で、グラファール調教師は「彼が全力を尽くしてくれることは分かっています。次の出走はジャパンＣを考えていましたが、勝つのが難しいレースです。状態を見てチームと相談します」とコメント。今後の動向に注目が集まる。

「ロンジンワールドベストレースホースランキング」で単独トップ１２８ポンドのオンブズマン（ウィリアム・ビュイック騎手）は２着。アルマカム（キーラン・シューマーク騎手）は、フォワ賞に続いての３着。愛チャンピオンＳなどＧ１・２勝で、今回がラストランのドラクロワ（クリストフ・スミヨン騎手）は４着だった。

英チャンピオンＳは１着賞金が７３万７２３０ポンドで約１億４５０３万円。欧州１０ハロン路線のシーズン総決算レースとされ、２０１２年のフランケル、２００８年のニューアプローチなど多くの名馬が勝っている。