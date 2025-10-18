川崎フロンターレは18日、2025明治安田J1リーグ第34節で清水エスパルスと対戦し、5-3の勝利を飾った。



前半で4ゴールを奪った川崎。後半清水に追い上げを許し、危険な時間帯もあったが、ホームで勝ち点3を手にした。



そんなこの試合で再びゴールを決めたのが伊藤達哉だ。2点リードで迎えた13分、脇坂泰斗とのワンツーでペナルティエリア内に侵入すると、得意の角度からグラウンダーのシュートをニアに突き刺しゴール。





伊藤はこれでリーグ戦4試合連続のゴールを記録。また第26節からの4試合でも連続得点を記録しており、今季2度目のリーグ戦4試合連続ゴールをマークした。リーグ戦では直近9試合で9ゴール、ルヴァンカップの準々決勝、準決勝の4試合も合わせると、直近の公式戦13試合で12ゴールという驚異的なペースで得点を量産している。リーグ戦でのゴール数はこれで12ゴールとなり、ヴィッセル神戸の宮代大聖（11ゴール）を抜き、得点ランキングは日本人では単独トップに躍り出た伊藤。川崎の攻撃陣のなかで圧倒的な存在感を見せている伊藤は残り4試合でどこまで数字を伸ばせるか、注目だ。