伊藤達哉は今季2度目のリーグ戦4試合連続ゴール！ 直近の公式戦“13試合で12ゴール”と勢いが止まらない
川崎フロンターレは18日、2025明治安田J1リーグ第34節で清水エスパルスと対戦し、5-3の勝利を飾った。
前半で4ゴールを奪った川崎。後半清水に追い上げを許し、危険な時間帯もあったが、ホームで勝ち点3を手にした。
そんなこの試合で再びゴールを決めたのが伊藤達哉だ。2点リードで迎えた13分、脇坂泰斗とのワンツーでペナルティエリア内に侵入すると、得意の角度からグラウンダーのシュートをニアに突き刺しゴール。
リーグ戦では直近9試合で9ゴール、ルヴァンカップの準々決勝、準決勝の4試合も合わせると、直近の公式戦13試合で12ゴールという驚異的なペースで得点を量産している。
リーグ戦でのゴール数はこれで12ゴールとなり、ヴィッセル神戸の宮代大聖（11ゴール）を抜き、得点ランキングは日本人では単独トップに躍り出た伊藤。川崎の攻撃陣のなかで圧倒的な存在感を見せている伊藤は残り4試合でどこまで数字を伸ばせるか、注目だ。
槍のような鋭いシュートで貫いた#脇坂泰斗 とのコンビネーションから#伊藤達哉 がカットインから
ニアを撃ち抜いた！
伊藤はリーグ戦4戦連続ゴール！
明治安田J1リーグ第34節
川崎F×清水
pic.twitter.com/HZNgFxczcz