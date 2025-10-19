齊藤なぎさが魅せる新作♡『Chapun（シャプン）』から太フチ“盛れフィルター”カラコン登場

“今日は絶対に盛りたい！”──そんな気分の日にぴったりの新作カラコンが登場。齊藤なぎささんがイメージモデルを務める『Chapun（シャプン）』から、まるでフィルターをかけたように盛れる太フチレンズ「おめかしキャメル」「おてんばピンク」「みつめてブラウニー」の3カラーが2025年10月29日（水）に発売されます。くっきり太フチ×うるうる質感で、“かわいいスイッチ”をオンにしてくれる新シリーズです♡

フィルター級に盛れる♡『Chapun（シャプン）』新作カラコン

「#盛れフィルターコン」をテーマにした今回の新作は、“盛れる”“フィルター”“カラコン”を掛け合わせた造語。まるでアプリやプリのフィルターをかけたように盛れる、太フチレンズシリーズです。

DIA15.0mm・着色直径14.2mmの黄金比率で、瞳をくっきり印象づけながらも甘く見せてくれるデザイン。どのカラーも光をとりこみ、リアルでも写真でもかわいく映えるよう計算されています♡

3色のラインナップで“わたしらしい盛れ”を叶えて

新色は全3カラー。「おめかしキャメル」はうるうるキャメルがきらめく正統派盛れフィルターコン。

「おてんばピンク」はふんわり甘いラブリーピンクで、ちょっぴりイタズラな瞳を演出。

「みつめてブラウニー」は深みのあるチョコブラウンで、思わず見つめたくなるメロ盛れフィルターコン♡どのカラーもくりくり太フチデザインで、印象的な瞳を叶えます。

公式SNSでモニターキャンペーン実施中♪

発売を記念して、公式Instagram＆TikTokではモニターキャンペーンを開催中。各50名様限定で、新作3カラーの体験モニターを募集しています。

応募期間は2025年10月15日（水）～10月26日（日）23:59まで。Instagram（@chapun.official）またはTikTok（@chapun.official）をフォローの上、専用フォームまたはコメントで応募可能です。

当選者には11月上旬より順次ご案内が届きますので、ぜひチェックしてみてください♡

盛れる瞳で毎日をもっとかわいく♡

太フチ×うるツヤ発色で“かわいい”を底上げしてくれる『Chapun（シャプン）』の新作3カラー。レンズをつけるだけで気分まで明るくなる、“フィルター級”の盛れ感が魅力です。

あなたもぜひ、『Chapun（シャプン）』の新色「おめかしキャメル」「おてんばピンク」「みつめてブラウニー」で、鏡を見るたびにときめく瞳を手に入れてみてはいかがでしょうか♡