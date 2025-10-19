久保建英が次節のセルタ戦でメンバー外に

レアル・ソシエダは現地時間10月18日、19日に行われるラ・リーガ第10節セルタ戦に向けた遠征メンバーを発表。

日本代表MF久保建英がまさかの招集外になったなか、スペイン紙「Mundo Deportivo」が「クボが招集外のサプライズ」と見出しを打ち、足首の違和感による離脱を報じた。

記事内では「久保建英は9月の代表ウィーク以降、足首に違和感を抱えているこの日本人ウインガーは、状態が思わしくなく今回のメンバーから外れた」と伝えられた。ブラジル戦ではスタメン出場し、随所で存在感を見せていたが、クラブ側は回復を最優先し、大事を取って帯同を見送った格好だ。

チームは24選手を招集。FWウマル・サディクもメンバー外となったが、こちらは指揮官セルヒオ・フランシスコによる「戦術的判断」によるものだという。前線のオプションが限られるなか、得点力不足に悩むチームにとっては大きな痛手となる。

記事では「クボの不在は、今季のデリケートな時期において、ゴールと攻撃の解決策を必要としているチームにとって大きな痛手になる」とも記されており、いまだ1勝のみで苦境のソシエダにとって日本人MFの回復が待たれている。（FOOTBALL ZONE編集部）