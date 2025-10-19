【生徒会にも穴はある！ 陸奥こまろ】 2026年10月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

あみあみより、2026年10月に発売予定の1/4スケールフィギュア「生徒会にも穴はある！ 陸奥こまろ」。こちらは、むちまろ氏による漫画「生徒会にも穴はある！」に登場する生徒会庶務を務める高等部1年の「陸奥こまろ」を立体化したものだ。

今回は陸奥こまろが、ネコランジェリーを身につけた姿で再現されている。ちなみに今回展示されていたものは、漫画のコマをモチーフにしたような箱入りの状態で展示されていたが、もちろんフィギュア単体を取り出して飾っておくことも可能だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約180mmだ

実際に目の前にすると、外箱の大きさもあってかなりの迫力があるが、フィギュアそのものは座りポーズのため一般的なサイズ感になっている。前から見るとショートのようにも見えるが、ピンク色の長い髪はお尻のあたりまで垂れ下がっているぐらいに長い。

ジト目でこちらを見つめる瞳も印象的だ。今回はネコランジェリー姿ということもあり、頭には猫耳のカチューシャをつけているなど、小物類も丁寧に作られている。ちなみにこれはフィギュアとは関係ないが、箱の内側も漫画のコマが描かれており、このままの状態で飾っておいてもなかなか良い雰囲気が出ている。

頭には猫耳のカチューシャを身につけている

ジト目も印象的だ

箱の内側にも漫画のコマがプリントされている

陸奥こまろが身につけているランジェリーは、胸元が大きく開いていて、かなりユニークなデザインになっている。箱に入った状態だと上からのぞき込むような形になるのだが、ちょうどその角度から見るとバストの谷間に目が行きやすいような作りになっているのが面白い。

よく見ると腕にもアクセサリーがつけられている

胸元が大きく開いている

お風呂の泡に包まれているかのようだ

この外箱自体もひとつの作品と言えるぐらい、作り込まれたデザインが採用されている。側面には漫画のコマが描かれているほか、今回のフィギュアの元になった全身のイラストも見ることができる。また、フィギュアが見える正面だけではなく箱の上部にも大きくロゴが描かれている。

漫画も楽しめる!?

箱の上部にもロゴが！

箱の側面にはフィギュアの元になったイラストも描かれている

こちらの「生徒会にも穴はある！ 陸奥こまろ」は、10月16日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されていた彩色見本だ。記事掲載のタイミングでは残念ながら展示が終了しており、店舗で実物をチェックすることはできないが、何はともあれ手に入れたいという人は早めに購入を済ませておこう！

(C)むちまろ／講談社