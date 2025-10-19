【絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.】 2026年3月 発売予定 価格：23,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」より、2026年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.」。こちらは、「ラブライブ！」シリーズに登場する「絢瀬絵里」を立体化したものだ。

今回は、「ラブライブ！」シリーズのオンリーワン総合マガジン「LoveLive!Days」5周年記念号の表紙に描かれていたイラストをモチーフに立体化されている。この表紙では、黒澤ダイヤと乙宗梢に挟まれる形で描かれていたが、今後このふたりもフィギュア化される予定だ。

また、カドスト限定でこの3人を一緒に飾ることができる専用台がプレゼントされるキャンペーンも実施されているので、そちらも合わせてチェックしておこう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約235mmだ

イラストレーターの伊能津氏が描き下ろしたイラストが、そっくりそのままの姿で飛び出してきたかのようなこちらの絢瀬絵里。まるで天使のように微笑む表情に、ついつい目が奪われてしまう。中でも印象的なのが、金髪の長い髪だ。こちらは天使の輪の部分が薄く彩色されているなど、かなりこだわって作られているのがわかる。

その髪と合わせて美しく見える、青い大きな瞳や血色の良い頬、そして大きく開いた口元など、見ているだけで心が癒やされそうだ。後頭部辺りには髪をまとめるためのアクセサリーが付けられているなど、いろいろな角度から眺め回したくなるような魅力がある。

やさしそうな笑顔がたまらない！

天使の輪の部分は若干色が薄くなっている

髪型やアクセサリー類もかなり凝った作りだ

上半身は、フリルが付いた白を基調とした衣装となっている。それと合わせて首元も青いリボンが目立って見える。また、この衣装の部分には、金色の装飾が付いているなど、なかなかゴージャスな作りになっている。それに加えて、手元に大きなブーケを持っているところもアニバーサリー感があって素晴らしい仕上がりだ。

首元の青いリボンが目立つ

白い衣装には金の装飾が付けられている

手に持ったブーケも華やかだ

スカート部分はアイドル衣装らしく、色違いの衣装を複数重ね合わせたようなボリューム感のある見た目になっている。その下からは、白く細い足がすらりと伸びている。足元は白いヒールを履いているほか、足首にアクセサリーが付けられているなど、こちらもなかなか凝ったデザインになっている。

スカート部分はかなりボリューム感のある見た目だ

クリアパーツなどを採用して布の質感を再現している

足元は上品なスタイルだ

こちらの「絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約受付は10月29日までとなっており、残りわずかだ。何はともあれ、一度自分の目で実物を見ておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみよう。

【フォトギャラリー】

(C) 2013 プロジェクトラブライブ！