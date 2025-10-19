【水原千鶴 桃色ラインの競泳水着Ver.】 2026年3月 発売予定 価格：19,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAKUNI」より、2026年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「水原千鶴 桃色ラインの競泳水着Ver.」。こちらは、漫画やアニメで展開されているラブコメ作品「彼女、お借りします」に登場するヒロインの「水原千鶴」を立体化したものだ。

フィギュアとしては、2025年1月に発売された「水原千鶴 競泳水着Ver.」の色違いバージョンだと思えばいいだろう。ファンからの要望もあり、そちらの再販も決定している。また、撮影時には展示されていなかったが、もうひとつの色違いバージョンである「水原千鶴 水色ラインの競泳水着Ver.」も同時期に発売される予定だ。

右が再販の「水原千鶴 競泳水着Ver.」で、左が今回の「桃色ラインの競泳水着Ver.」だ。フィギュアの素材はPVCで、全高は約255mm

キラキラとした笑顔がまぶしく見える、こちらの水原千鶴。今回は競泳水着を身につけている姿で再現されているということもあり、真夏のプールサイドで立っているときのような瑞々しい雰囲気が漂っているような印象だ。

やや茶色がかった長い髪も、どこか水に濡れた直後のような、絶妙な造形になっている。この髪型部分もかなり凝った作りになっており、サイドに編み込まれた部分があったり、髪の一部が飛び出していたりと、いろいろな角度から眺めていると新たな発見があって面白い。

白い素肌が一段と美しく見える

髪も細かい彩色が施されている

サイドから見ると髪が編み込まれているのがわかる

こちらの作品で水原千鶴が身につけている競泳水着は、全体的には白を基調としながら、桃色のラインが入ったスタイルだ。かなり体に密着した作りになっており、胸元からおへそにかけてのラインがくっきりとわかるほか、絶妙なシワも含めて素材の質感が良く出ている。

胸の谷間にもシワが

桃色のラインが入っているところもかわいらしい

おへその窪みもしっかりとわかる

下半身部分は、むっちりとした太ももが出ている。少し角度を変えてみると、ほっそりとしたウエスト周りから、どっしりとしたヒップや脚が伸びているのがよくわかる。足は少しクロスしたポーズで立っており、片足を上げた状態になっている。

白い素肌が艶めかしい

美しいボディラインに見入ってしまった

片足は少し上げた状態だ

こちらの「水原千鶴 桃色ラインの競泳水着Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。再販される「水原千鶴 競泳水着Ver.」のほか、10月15日時点の展示情報によると「水原千鶴 水色ラインの競泳水着Ver.」も同時に展示されているとのことなので、どの色にしようか迷っている人は、一度お店に遊びに行って実物を確認してみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025