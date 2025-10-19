【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-】 10月19日23時 受付締切 10月下旬 当選発表 11月 発送予定 価格：22,000円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-」の抽選販売をプレミアムバンダイにて本日10月19日23時まで受け付けている。価格は22,000円。10月下旬に当選発表で、発送は11月の予定となっている。

本商品は小説「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場する「Hi-νガンダム」を「METAL ROBOT魂」のフォーマットで立体化したもの。

白と紫を基調としたカラーリングを彩色で表現し、シールドはインクスポット迷彩仕様とスプリッター迷彩仕様のものが付属。またスタビライザーパーツも形状違いで2種付属する。

ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、ニュー・ハイパー・バズーカといった各種武装により、ダイナミックなアクションが可能となっている。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-」

サイズ：全高約140mm

材質：ABS、ダイキャスト、PVC製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右4種

・ビーム・ライフル

・ニュー・ハイパー・バズーカ

・ビーム・サーベル柄×2

・ビーム・サーベル刃（長）×2

・ビーム・サーベル刃（短）×2

・シールド2種

・バックパック

・フィン・ファンネル×6

・プロペラント・タンク左右

・交換用スタビライザー

・ジョイントパーツ一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。