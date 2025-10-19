「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-」抽選販売が本日23時に受付締切！
【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-】 10月19日23時 受付締切 10月下旬 当選発表 11月 発送予定 価格：22,000円
サイズ：全高約140mm
【商品内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-」の抽選販売をプレミアムバンダイにて本日10月19日23時まで受け付けている。価格は22,000円。10月下旬に当選発表で、発送は11月の予定となっている。
本商品は小説「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場する「Hi-νガンダム」を「METAL ROBOT魂」のフォーマットで立体化したもの。
白と紫を基調としたカラーリングを彩色で表現し、シールドはインクスポット迷彩仕様とスプリッター迷彩仕様のものが付属。またスタビライザーパーツも形状違いで2種付属する。
ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、ニュー・ハイパー・バズーカといった各種武装により、ダイナミックなアクションが可能となっている。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-」
サイズ：全高約140mm
材質：ABS、ダイキャスト、PVC製
【商品内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右4種
・ビーム・ライフル
・ニュー・ハイパー・バズーカ
・ビーム・サーベル柄×2
・ビーム・サーベル刃（長）×2
・ビーム・サーベル刃（短）×2
・シールド2種
・バックパック
・フィン・ファンネル×6
・プロペラント・タンク左右
・交換用スタビライザー
・ジョイントパーツ一式
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。