１０月１８日に５つのＧ１競走が行われるブリティッシュチャンピオンズデー（英国、アスコット競馬場）で大波乱決着が連発した。

英チャンピオンズスプリントＳ（芝１２００メートル）では１９頭立てで１９番人気、単勝２０１倍のパワフルグローリー（牡３歳、英・リチャード・フェイヒー厩舎、父コタイグローリー）がゴール前で差し切ってＧ１初勝利を飾った。ジェイミー・スペンサー騎手は「言葉が出ません」と信じられない様子。４か月ぶりで迎えた前走では５頭立て５着だったが、ここで激変した。英レーシングポストは「Ｇ１史上最高額の勝利」の見出しをつけている。勝ち時計は１分１１秒７２。

１番人気のラザット（ジェームズ・ドイル騎手）が２着。６月のクイーンエリザベス２世ジュビリーＳではサトノレーヴに競り勝ったが、ここで３度目のＧ１勝利とはならなかった。

そして、クイーンエリザベス２世Ｓ（芝１６００メートル）では１６頭立てで最低１５番人気タイのシセロズギフト（セン５歳、英・チャールズ・ヒルズ厩舎、父ムハーラー）が内から突き抜け、重賞初勝利をＧ１の大舞台で飾った。ジェイソン・ワトソン騎手とのコンビ。大荒れ決着連発に、英レーシングポストは「またしても衝撃的な結果」の見出しをつけている。勝ち時計は１分３８秒３５。

１番人気のフィールドオブゴールド（コリン・キーン騎手）は５着に敗れ、大波乱決着が起こった。