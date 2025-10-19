【ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ プロトタイプ リック・ディアス】 10月19日23時 予約締切 2026年2月 発送予定 価格：23,100円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ プロトタイプ リック・ディアス」の予約をプレミアムバンダイにて本日10月19日23時まで受け付けている。価格は23,100円。発送は2026年2月の予定。

本商品は「機動戦士ガンダム M-MSV」に登場した「プロトタイプ リック・ディアス」をROBOT魂（Ka signature）シリーズで立体化したもの。

頭部にはバルカン・ファランクスの展開ギミックを搭載。スラスター・バインダーはバックパック、肩部に装着することができる。また、トリモチ・ランチャー発射状態のハンドパーツも付属する。

武装には専用のクレイ・バズーカ、リック・ディアスが装備していたビーム・ピストル、ハイパー・ビーム・サーベルが付属している。

サイズ：全高約130mm

材質：ABS、PVC製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各5種

・専用クレイ・バズーカ

・クレイ・バズーカ左右

・ビーム・ピストル左右

・エフェクトパーツ一式

・ジョイントパーツ一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。