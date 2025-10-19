【北京＝吉永亜希子、ワシントン＝向井ゆう子】中国で今月、政府非公認のキリスト教福音派の教会を運営する牧師ら約３０人が警察当局に拘束された。

福音派は米国のトランプ大統領の岩盤支持層で、米政府は即時解放を求める声明を出すなど拘束を強く非難している。中国は「内政干渉」と反発しており、今月末に韓国で行われる見通しの米中首脳会談を前に、新たな対立の火種となっている。

中国当局に拘束された金明日牧師の長女で米国在住のグレースさん（３１）が読売新聞のインタビューに応じた。

グレースさんによると、中国北部の農家出身の金氏は、北京大学に進学し、「良き共産主義者」を目指していた。しかし、１９８９年６月の天安門事件で多くの友人を失い、キリスト教に入信したという。当初は公認教会に所属していたが、教会で共産党を賛美する歌を歌うような状況に失望し、２００２年に家族で米国に渡った。

一人っ子政策で強制的に体内に避妊具を入れられていたグレースさんの母は、米国で弟２人を出産。家族５人で幸せに暮らしていたが、金氏は生まれ故郷で布教する道を選び、０７年に中国に戻った。

グレースさんは「父はいずれ問題に巻き込まれると分かっていながら中国に戻った。自分が信じた道を貫いた」と語り、拘束された牧師らの釈放には「国際社会の声が中国への圧力となる」と訴えている。