「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」より太田しずくさん

講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」、「噂のコリアンガール 総集編」、「日曜日のseju 総集編」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」には太田しずくさんが登場。「噂のコリアンガール 総集編」ではMozziさん、ソヒョンさん、クォン・ジアさんの未公開カットが掲載されている。

また「日曜日のseju 総集編」には、沢田京海さん、本望あやかさん、桑島海空さん、村山千夏さん、大熊杏優さんが登場している。

「噂のコリアンガール 総集編」よりMozziさん

「噂のコリアンガール 総集編」よりソヒョンさん

「噂のコリアンガール 総集編」よりクォン・ジアさん

「日曜日のseju 総集編」より桑島海空さん

「日曜日のseju 総集編」より沢田京海さん

(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、大藪達也／ヤンマガWeb

(C)キム・グァンホ／ヤンマガWeb

(C)Ｕ-YA、ImaTatsu、後野順也、酒井貴弘／ヤンマガWeb