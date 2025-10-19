¥é¥¤¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¡Ø¤ª¾Ð¤¤Í³Ú¾ë¡ÙÍ¥¾¡¡¡ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º°ÊÍè¤Î²÷µó
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÈÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¤¬2008Ç¯¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊANN ZERO¡Ë¡Á·èÀï¡ª¤ª¾Ð¤¤Í³Ú¾ë¡Á¡Ù¤¬¡¢11Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡¢»°Çï»Ò¡¢¼§ÀÐ¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢¾ÅÆî¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¢¾Ð·âÀïÂâ¡¢¥¨¥ë¡¦¥«¥Ö¥¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¥º¡¢±¬·î¡¢²¬ÌîÍÛ°ì¡¢EXIT¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥³¡¼¥®¡¼¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¢XXCLUB¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¢¤µ¤ó¤Ý¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¢¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê¡¢TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Á¤§¤¯ÅÄ¡¢¥Ò¥í¡¦¥ª¥¯¥à¥é¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤¢¤«¤Í¤µ¤¹¡¢Â¹ø¤²¤ó¤¶µ¼¼¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ê¥Ã¥¯ÍðÀ¤¡¢¶âß·TKC¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢¥¯¥Þ¥É¥ê¥Í¥ª¥ó¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥«¡¼¥Æ¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¡¢¿·½É¥¬¥ó¥Ä¡¢¥º¥ó¥º¥ó¥Ý¥¤¥Ý¥¤¡¢Âç²¦¡¢¥Ç¥ó¥É¥í¥Ó¡¼¥à¡¢Ìµ¿ÔÂ¢¡¢¥ê¥Ã¥×¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¿³ºº°÷¤Ï¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎµÆÅÄÃÎ»Ë»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í½êÂ°¤Ç¤Ï½é²ó¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖÌ¾¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
