中国は世界経済を支える原動力 中国経済円卓会議
【新華社北京10月18日】中国国家統計局の王冠華（おう・かんか）国民経済総合統計司副司長は17日、新華社が配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、2021〜24年の世界経済成長への中国の年平均寄与率が約30％を維持し、中国経済が世界にとって最も安定的で信頼できる原動力となっているとの見解を示した。
王氏によると、中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）期間、年平均4.7％増のエネルギー消費で年平均5.5％の経済成長を支えた。単位GDP当たりのエネルギー消費は累計11.6％減少し、世界で最もこの減少速度が速い国の一つとなった。「生態文明」を実践する中国は「汚染してから対策する」という従来型の発展モデルを脱し、世界の気候変動対策とグリーン転換に大きく貢献している。
中国はグローバルなイノベーションの発信地になりつつある。イノベーション指数では初めて世界トップ10入りを果たし、ここ十数年で革新力が最も急速に向上した国・地域の一つとなった。人工知能（AI）、ロボット、バイオ医薬品などの新産業の急速な成長と、中国産業のバリューチェーンにおける高度化は、世界の新興産業の発展に向け、技術と市場の両面で新たな手本を示している。
王氏はさらに「世界第2の経済大国である中国は、世界経済と深く融合し、相互に影響し合っている。第14次5カ年規画期間における経済社会の目覚ましい発展は、国際的にもさまざまな意義を持つ」と述べた。