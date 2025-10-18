【ワシントン＝池田慶太】１７日の米ウクライナ首脳会談では、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の猛アピールにもかかわらず、焦点だった巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与決定が見送られた。

停戦実現を急ぐトランプ米大統領が、再びロシア寄りに傾くことを警戒する見方がある一方、トランプ氏が対露交渉の「切り札」としてトマホークを温存した可能性がある。

「トマホークなしに戦争を終わらせることができることを願う」。会談の冒頭、トランプ氏はこう語り、トマホーク供与は緊張悪化につながるとする米側の懸念を示した。

ゼレンスキー氏は非公開の場で説得を試みた。ウクライナ国営通信によると、ロシアの軍事産業拠点などを記した地図を持ち込んだという。トマホークの供与により、露領内の石油施設などを攻撃して経済的打撃を与えられるだけでなく、モスクワへの直接攻撃の現実味が増し、攻撃をやめないロシアを心理的に追い詰める効果も期待される。

しかし、ゼレンスキー氏の訴えに、前日にプーチン露大統領との電話会談でトマホーク供与への反対を明確に伝えられていたトランプ氏は、現時点でゴーサインを出さなかった。

一方、トランプ氏が２週間以内の開催を目指す米露首脳会談に向け、トマホークは「交渉カード」として残された。８月に米アラスカ州で行われた前回の米露首脳会談が、即時停戦に結びつかなかったとの反省が米側にはある。

パレスチナ自治区ガザの停戦を仲介したトランプ氏は、ウクライナでの停戦実現に自信を深めている。それだけに、プーチン氏との再会談が決裂して期待を裏切られれば、トランプ氏がトマホーク供与を決断する展開も予想される。