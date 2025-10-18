muice×パワーパフ ガールズ♡限定コラボコスメが10月31日より発売

SNS総フォロワー数250万人を誇る美容系クリエイター・かわにしみきが手がけるコスメブランド「muice（ミュース）」が、アメリカ発の人気キャラクター「パワーパフ ガールズ」との初コラボを発表！10月31日（金）から数量限定で、「スフレdeチーク」「スポットメンテパウダー」「ちゅるリップランパー」の3アイテムが登場します。ブロッサム、バブルス、バターカップの3人をあしらった可愛いパッケージで、日常のメイクにも気分が上がる限定ライン。取り扱いはアットコスメストアやロフト等、全国主要店舗でも展開予定です♡

スフレdeチークでふんわり頬に

コラボ限定色 PG01 ピンクチェリーボム（1,089円税込）は、「スフレタイプ」の質感が魅力。

パウダーでもバームでもない、じんわり血色感あふれる仕上がりで、指でぽんぽんと塗るだけで自然なグラデーションが完成します。

肌に密着しやすくヨレにくいため、長時間でもふんわりとした頬をキープ♡パッケージにはパワーパフ3人がアイスを持つデザインで、見た目もキュート！

SHEGLAMのアドベントカレンダー2025♡ホリデー限定メイクBOX登場

スポットメンテパウダーで部分補整

定番色 PG02 ビハダピンク に加え、コラボ限定色 PG01 オサエテミント（グリーン）、PG03 トウメイカンブルー（ライトブルー）を展開。各1,045円税込。

ニキビ跡や赤み、くすみの補整におすすめで、涙袋、鼻筋、チークのボカシにも使えるマルチパウダーです。

サラサラな質感で毛穴をぼかし、テカリも予防。肌の透明感を引き出す微細パールも配合されています。

ちゅるリップランパーで潤いツヤリップ

コラボ限定色 PG01 ユートピアピンク を含む全7色（各990円税込）。透け感のあるミルキーピンクはどんな肌にもしっくりなじみ、唇に潤いとツヤを与えてくれます。

保湿成分（スクワラン、ヒアルロン酸、各種オイル等）をふんだんに配合し、トウガラシエキスでふっくら感も演出。

クリアなラメ・パールを含む「03 スパークルスノー」はオイル仕立てでグロス使いもおすすめ。

限定コラボで、毎日のメイクにトキメキを♡

muice×パワーパフ ガールズのコラボコスメは、2025年10月31日（金）より数量限定発売。アットコスメストア、ロフト、ハンズなど全国の店舗および公式オンラインでも展開予定。

可愛いだけじゃない機能性も兼ね備えたこのコラボで、あなたのメイク時間を特別に彩ってみませんか？限定発売だからこそ、早めにチェックを♡