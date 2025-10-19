²¦Ë²¡¢ÁÄÉã¤ÎÂçË²¤È¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡¡½ÅÉ×¤ÏÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤ÎÃåÊª¤Ç
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÂçÁêËÐ¤ÎËëÆâ²¦Ë²¤¬18Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢»°Ìò³Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Î½ÅÉ×¡Ê¶å½ÅÉô²°¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Î¸µ²£¹ËÂçË²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²¦Ë²¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÂç²ñ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æº£¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÉ×¤Ï¶å½ÅÉô²°¤ÎÁ°»Õ¾¢¤Ç¡¢9Ç¯Á°¤Ë»àµî¤·¤¿¸µ²£¹ËÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤Ï1991Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ï¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£°úÂàÅö»þ¤ÎÁ°»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¶á´ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£