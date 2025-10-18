◆第７６回英チャンピオンズフィリーズ＆メアズステークス・Ｇ１（１０月１８日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル、良）

５つのＧ１競走が行われるブリティッシュチャンピオンズデーの牝馬限定Ｇ１に１０頭が出走し、コリン・キーン騎手が騎乗したカルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）が、１番人気に応えて連覇を決めた。勝ち時計は２分３２秒６７。

レースでは２番手から追走し、最後の直線に入って先頭へ。そのまま後続を寄せつけず、力強い脚で伸び続けて２馬身半差をつけて押し切った。同馬は凱旋門賞で７着だったが、中１週で昨年の同レース以来、２度目のＧ１勝利。２年連続の勝利は１９７４、７５年のシェビーン以来、５０年ぶり２頭目となる。

２着には２番人気タイのエストレンジ（牝４歳、英・デビッド・オメーラ厩舎、父ナイトオブサンダー）が続いた。ダニエル・タドホープ騎手が騎乗し、直線で外に出して脚を使ったが、カルパナとの差を詰めることはできなかった。同馬は凱旋門賞に出走予定だったが、直前に内視鏡検査で異常が見つかり、出走取り消し。目標を切り替えての参戦だった。

凱旋門賞９着で２番人気タイのキジサナ（牝５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父ルアーヴル）が３着に続いた。ミカエル・バルザローナ騎手が騎乗していた。