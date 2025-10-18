松島聡＆白洲迅、子どもたちにモテモテの人物に思わず嫉妬…『パパと親父のウチご飯』撮影裏側を紹介

松島聡×白洲迅のW主演によるオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』。

本日10月18日（土）、同ドラマのTELASA（テラサ）オリジナルコンテンツ・メイキング『パパご飯の作り方』の第1弾が配信スタートした。

第3話より本格的に登場した阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）をナビゲーターに迎え、『パパと親父のウチご飯』撮影の裏側に迫る。

◆猪俣周杜が裏側をナビゲート！

突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー2人が、共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ『パパと親父のウチご飯』。

TELASAオリジナルコンテンツ『パパご飯の作り方』では、今作でドラマ初出演となる猪俣がナビゲーターとなり、和やかな雰囲気満載の撮影現場の裏側をたっぷり紹介。初の金髪姿で阿久津竜也役に挑む猪俣の奮闘にも注目だ。

猪俣のナビゲートで始まった『パパご飯の作り方』は、まずは撮影初日の風景からスタート。

主演の松島、白洲、子役の棚橋乃望、櫻が揃って迎えたクランクインの様子や、松島、白洲が千石哲、晴海昌弘という役に抱く思いを明かすインタビューも。

そして猪俣のクランクイン日には、出番がなかったはずの松島が現場に。

timeleszのメンバーであり、かわいい後輩でもある猪俣を心配して覗きに来た松島が、こっそり本番直前の猪俣に接近するも、猪俣はその存在にまったく気付かず…。

撮影が終わってようやく緊張から解放され、松島を発見した猪俣は、ひたすら「びっくりした」と繰り返し…。

◆モテモテの猪俣にジェラシー!?

また、今作の見どころの1つは子どもたちとの心温まるやりとり。

松島が「アットホームでワンチーム感がある撮影現場」と語る通り、撮影中もその合間もずっと一緒の4人。長い待ち時間が発生しても一緒に遊んだり、軽快なトークを繰り広げたり、終始楽しそうな笑い声が聞こえる。

子どもたちにモテモテな猪俣に、松島＆白洲が思わず嫉妬する場面も？ 楽しそうな様子が満載となっている。

さらに今後放送されるシーンのメイキングも本編より先に公開。このシーンがどんなストーリーに展開していくのかにも注目だ。