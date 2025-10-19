バルセロナvsジローナ スタメン発表
[10.18 ラ・リーガ第9節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※23:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 29 トニ・フェルナンデス
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
DF 42 Xavi Espart
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 41 Juan Hernández
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 12 ビトール・レイス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 24 アレックス・モレノ
MF 3 ホエル・ロカ
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 21 ブライアン・ヒル
FW 8 ポルトゥ
FW 19 ブラディスラフ・バナト
控え
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
GK 25 ブラディスラフ・クラピフツォフ
DF 28 Gibert Jordana
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 22 ジョン・ソリス
MF 29 L. Kourouma
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 15 ビクトル・ツィハンコフ
FW 44 P. Ba
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります