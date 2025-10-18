バーンリーvsリーズ スタメン発表
[10.18 プレミアリーグ第8節](ターフ モア)
※23:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クァイリンドスキ・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
MF 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 24 ジョシュ・カレン
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 28 ハンニバル・メイブリ
MF 29 ジョシュ・ローレント
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 20 ジャック・ハリソン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります