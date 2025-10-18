クリスタル・パレスvsボーンマス スタメン発表
[10.18 プレミアリーグ第8節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 20 アレックス・ヒメネス
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 2 フリアン・アラウホ
DF 15 アダム・スミス
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 44 V. Milosavljević
MF 4 ルイス・クック
MF 10 ライアン・クリスティー
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります