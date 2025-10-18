[10.18 プレミアリーグ第8節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 21 ロマン・エッセ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 18 バフォデ・ディアカイト

DF 20 アレックス・ヒメネス

MF 8 アレックス・スコット

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 2 フリアン・アラウホ

DF 15 アダム・スミス

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 44 V. Milosavljević

MF 4 ルイス・クック

MF 10 ライアン・クリスティー

FW 11 ベン・ドーク

FW 21 アミン・アドリ

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります