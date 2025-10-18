◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦フランス大会第2日（2025年10月18日 フランス・アンジェ）

女子フリーが行われ、SP今季世界最高得点で首位発進した中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）がGPデビュー戦で優勝を飾った。SP78・00点、フリー149・08点、合計227・08点は全て自己ベスト、フリーの得点も合計点も今季世界最高。2位は合計224・23点の坂本花織（25＝シスメックス）、3位は合計216・06点の住吉りをん（22＝オリエンタルバイオ・明大）で、昨年11月のNHK杯以来となる日本勢表彰台独占となった。

元世界女王の坂本に勝った。最終滑走の中井はトリプルアクセルで着氷が乱れたものの、その後は立て直して好演技でフィニッシュ。氷上で17歳は最高の笑顔を見せた。

大技トリプルアクセルを決めたSPから逆転を許さなかった。今季シニアデビューを果たした期待の新星。初陣での優勝は、18年NHK杯の紀平梨花、21年スケートカナダの渡辺倫果に続き日本勢3人目の快挙となった。

次戦11月のNHK杯は大阪開催となるため、今季限りでの現役引退を表明している坂本にとっては最後の海外GP。SP2位からの逆転を狙い、ノーミスの好演技でフリー、合計とも今季自己ベストを叩き出したが、GP通算9勝目にわずかに届かなかった。

SP4位の住吉りをんは、4回転トーループを回転不足ながらこらえて着氷。フリー、合計点とも自己ベストを叩き出した。

▼坂本 自分らしい滑りはできなかったが、大きなミスなくまとめられて良かった。