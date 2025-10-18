２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの本格化を告げるＧＰシリーズの第１戦が開幕。女子日本勢が表彰台を独占した。シニア初参戦で、１７日の女子ショートプログラム（ＳＰ）で１位から出た１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、フリーも１位の１４９・０８点をマークし、合計２２７・０８点で初優勝。日本選手３人目となるＧＰシリーズデビュー戦Ｖを飾った。ＳＰ２位から逆転優勝を狙った、今季限りで引退するエース・坂本花織（シスメックス）はフリーも２位の１４８・０３点、合計で２２４・０３点となり、中井に２・８５点及ばず２位でフィニッシュ。ＳＰ４位から出た住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、フリーは３位の１４５・０３点をマークし、合計２１６・０６点で３位に滑り込んだ。４位はレビト（米国）で合計２１２・７１点だった。

◆日本勢のＧＰシリーズデビュー戦Ｖ ２０１８年１１月のＧＰシリーズ第４戦、ＮＨＫ杯で１６歳の紀平梨花が、ＳＰ５位からフリーでトリプルアクセル２本を決めて逆転。日本勢初のデビュー戦Ｖを飾った。２２年１０月の第２戦スケートカナダでは、２０歳の渡辺倫果がＳＰ６位、フリーでトリプルアクセルを決める逆転劇で日本勢２人目となるＧＰデビュー戦優勝を果たした。